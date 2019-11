Moderní otrokářství nebo drogy. Čeští občané mají v Británii stále častěji problémy se zákonem

Případy moderního otrokářství nebo drogové delikty. To jsou důvody, proč výrazně roste počet českých občanů zadržených v Británii. Podle údajů ministerstva zahraničí britská policie zadržela jen v Londýně během letní sezony 95 lidí z Česka. Meziročně to je nárůst o 30 procent. Radiožurnálu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Čísla ale odrážejí jen oznámené případy, skutečný počet zadržených Čechů je tak podle resortu zřejmě vyšší.

