‚Opravdový milník.‘ Vítr je v Británii poprvé hlavním zdrojem elektrické energie

„Stále existuje mnoho překážek v dosažení elektrické sítě zcela bez fosilních paliv, ale to, že vítr v dodávkách poprvé překonal plyn, je opravdový milník,“ řekl expert na energetiku na Imperial College Iain Staffell, který je také spoluautorem zprávy.

Většina britské větrné elektřiny pochází z větrných farem v pobřežních vodách. Instalace dalších větrných turbín na pevnině byla v Anglii prakticky zakázána v roce 2015.

Podle současných pravidel smí firmy žádat o výstavbu pevninských větrných turbín, pokud jsou výslovně uvedeny v územních plánech místních samospráv. Premiér Rishi Sunak se v prosinci vyslovil pro uvolnění těchto omezení v zájmu urychlení rozvoje.

Vědci tvrdí, že přechod na obnovitelnou energii je klíčový pro omezení dopadů klimatické změny, kterou už pociťuje i Británie, jež loni zaznamenala nejteplejší rok od začátku měření.

Solární a větrná energie se v Británii těší značnému růstu. V první čtvrtině tohoto roku pocházelo z obnovitelných zdrojů energie 42 procent elektřiny. Třiatřicet jí pochází z fosilních paliv, jako jsou plyn a uhlí.

Podle zjištění BBC však projekty zelené energetiky za miliardy liber stojí kvůli odkladům jejich připojení do sítě. Některé solární a větrné elektrárny na to čekají i deset až 15 let kvůli nedostatku kapacity elektrické soustavy.

Elektřina ovšem pokrývá jen 18 procent celkových energetických potřeb Británie. Mnohé z nich elektrická energie nemůže naplnit, například při vytápění domů, ve výrobě a dopravě. V současnosti používá většina britských domácností k vytápění plyn a vláda usiluje o to, aby přešly na tepelná čerpadla na elektřinu.