Brexit bez dohody ohrozí bezpečnost Spojeného království, řekl britský šéf pro boj proti terorismu

Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by ohrozil bezpečnost státu, prohlásil podle deníku The Guardian vysoce postavený představitel britské policie Neil Basu. Podle jeho názoru rizika spojená s neřízeným brexitem nedokážou odstranit sebelepší přípravy. Před brexitem bez dohody současně varoval i britský svaz potravinářského průmyslu, podle kterého by tato varianta měla na celé odvětví katastrofální dopady. Londýn 12:37 7. srpna 2019

Policejní šéf pro boj proti terorismu Neil Basu upozornil, že po 31. říjnu, kdy Spojené království plánuje unii opustit v každém případě, by britská policie při variantě brexitu bez dohody ztratila přístup do schengenské informační databáze, ke jménům cestujících v letecké přepravě a nemohla by ani používat evropské zatykače, uvedl The Guardian.

„Vzniklo by bezprostřední nebezpečí, že by do této země mohli vstupovat pachatelé závažných trestných činů (...) a my bychom o tom nevěděli,“ řekl představitel Scotland Yardu.

„Měli bychom hluboké obavy. Naše bezpečnost by tím byla ohrožena způsobem, jehož rozsah nedokážu odhadnout,“ dodal.

„(Policejní) systémy a nástroje byly Evropskou unií vyvinuty z velmi dobrého důvodu,“ dodal Basu s tím, že ideální by pro policii bylo zachovat po brexitu současnou úroveň sdílení policejních poznatků.

Výpadky dodávek

K varování před brexitem bez dohody se ve středu podle stanice BBC prostřednictvím svého čelného představitele Tima Rycrofta připojila i Federace potravinářského a nápojového průmyslu. Podle ní je „zcela zřejmé“, že takový odchod z EU by měl pro odvětví „katastrofální důsledky“.

„Nastanou selektivní výpadky (dodávek), které budou do určité míry nepředvídatelné, neboť bude záležet na tom, který kamion projede a který nikoli. Myslíme si, že nastane vážné narušení (odvětví), které bude trvat týdny či měsíce po brexitu,“ dodal Rycroft.

Premiér Boris Johnson řekl, že sice chce s Bruselem vyjednat novou brexitovou dohodu, ale že Británie koncem října opustí blok i bez ní. Země se podle něj musí přichystat na potíže, které s tím budou spojeny.