Irové se obávají aktivace článku 16. Dublin se chystá na možnou obchodní válku Londýna s Bruselem

Obchodní válka s Velkou Británií? Stále neukončená pobrexitová jednání, jejichž vývoj momentálně není příznivý, ji nevylučují a Irsko se podle vicepremiéra i ministra zahraničí na takovou variantu připravuje. Nespokojenost se navíc přenesla z politických pater do společnosti, a to hned na nejcitlivější linii – hranici se Severním Irskem. Během posledního týdne tam aktivisté již dvakrát na protest zapálili autobusy. Londýn/Dublin/Brusel 22:55 9. listopadu 2021

Irsko začalo připravovat nouzové plány pro případ možné obchodní války mezi Evropskou unií (EU) a Spojeným královstvím pro případ, že Boris Johnson odstoupí od severoirského protokolu o brexitu, píše list The Guardian.

článek č. 16 Použití článku č. 16 Dohody o brexitu umožňuje kterékoli její straně pozastavit jakoukoli část, která jí způsobuje „ekonomické, společenské nebo ekologické potíže“.

Vicepremiér Leo Varadkar potvrdil, že pokud se naplní spekulace a Londýn během několika dnů aktivuje článek 16 protokolu, reakcí Evropské unie by bylo pozastavení obchodní dohody, kterou Brusel loni v prosinci dojednal s britským ministrem pro brexit Davidem Frostem.

Varadkar v úterý televizní stanici RTE řekl, že možná aktivace článku by de facto zrušila celou dohodu o brexitu a urychlila kolaps vztahů s EU.

„Nemyslím si, že by si někdo přál, aby Evropská unie pozastavila dohodu o obchodu a spolupráci s Británií,“ uvedl. „Pokud by však Británie jednala tak, že rezignuje na protokol o odstoupení od dohody o vystoupení, myslím si, že Evropská unie by neměla jinou možnost, než zavést to, čemu říkáme opatření k opětovnému vyrovnání,“ dodal.

S tím souzní vyjádření irského ministra zahraničí Simona Coveneye. „Spojené království záměrně prosazovalo dohodu, o které vědělo, že ji nemůže dosáhnout,“ citoval ministra list Financial Times.

Kontroly na hranicích

„Opravdu doufám, že Británie nepůjde touto cestou. Premiér Johnson vždy mluvil o tom, že chce, aby byl brexit dokončen,“ prohlásil Varadkar, který ještě jako taoiseach (irský premiér, pozn. red.) protokol s Johnsonem vyjednával.

Rozhodnutí aktivace článku 16 ze strany Spojeného království by mohlo přimět EU, aby reagovala opatřeními, která by uvalila cla nebo dovozní daně. Unie varovala, že jakýkoli takový krok Spojeného království by byl „vážný pro Severní Irsko, protože by vedl k nestabilitě a nepředvídatelnosti“.

Záběry z protestu proti Severoirskému protokolu v Belfastu ze 3. listopadu | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

To už se ovšem děje. V neděli čtyři muži v Severním Irsku unesli a následně zapálili autobus. K obdobnému incidentu došlo i začátkem listopadu. Nikdo během incidentů nepřišel ke zranění, motivací mužů ale podle všeho byla právě nespokojenost s vývojem pobrexitových jednání.

Možné komplikace

Existují také obavy, že státy s významnými obchodními vazbami na Spojené království - včetně Francie, Irska a zemí Beneluxu - by mohly okamžitě zavést 100procentní fyzické kontroly nákladních automobilů vjíždějících z Velké Británie, což by způsobilo dopravní chaos na silnicích v Kentu.

Opakovala by se tak situace z loňského prosince. Tehdy musely tisíce řidičů strávit v Kentu nedobrovolně Vánoce, a to kvůli požadavku Francie, aby každý řidič měl před nástupem na trajekt nebo vlak Eurotunel negativní test na covid-19.

Severoirský protokol Severní Irsko zůstalo po definitivním odchodu Velké Británie z Evropské unie součástí jednotného unijního trhu. Důvodem je sdílení pozemní hranice s Irskem. Pokud by tato výjimka udělena nebyla, musela by na ostrově vzniknout pevná hranice – to ovšem nepřipouští Velkopáteční dohoda (mírová smlouva z roku 1998 mezi Severním Irskem a Irskem, která ukončila občanskou válku, pozn. red.).

Některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Velké Británie podléhá hraničním a celním kontrolám, ačkoliv se jedná o dvě části té samé země. Regulace mají zabránit vstupu britského zboží na jednotný bezcelní trh Evropské unie a zároveň zachovat otevřenou hranici na Irském ostrově, což je klíčovým pilířem severoirského mírového procesu.

EU vyžaduje, aby mnoho zboží – jako je mléko a vejce – bylo zkontrolováno, když dorazí ze zemí mimo EU, zatímco na některé produkty, jako je chlazené maso, není povolen vstup vůbec.

Podle protokolu bylo dohodnuto, že Severní Irsko bude nadále dodržovat pravidla EU o normách výrobků, aby se zabránilo kontrolám podél hranic. Kontroly by místo toho probíhaly u zboží vstupujícího do Severního Irska z Anglie, Skotska nebo Walesu.

Změny podle Johnsona

Dohoda je podepsaná od roku 2019 a sám premiér Borisem Johnsonem tehdy během předvolební kampaně slíbil, že nebude vytvářet žádné kontroly zboží, které se pohybuje mezi Velkou Británií a Severním Irskem.

Nyní ale vláda tvrdí, že protokol představoval obrovský kompromis. Ministr pro brexit Frost předložil návrhy na změnu protokolu. Patří mezi ně zbavení se celních kontrol mezi Velkou Británií a Severním Irskem a spoléhání se na to, že podniky budou „upřímné“, informuje BBC.

Unijní návrhy

Podle Bruselu ale změna protokolu nepřichází v úvahu. Unie ale předložila návrhy, které by například vedly k 80procentnímu snížení kontrol potravinářských výrobků mířících do Severního Irska a také ke snížení byrokratické zátěže na polovinu. Uvolněna by měla být i pravidla, která brání posílat chlazené maso přes Irské moře.

Na oplátku ale požaduje další opatření, která zabrání produktům z Velké Británie přecházet do Irské republiky – a také přístup k datům, která v reálném čase ukážou obchodní výměnu.

Místopředseda Evropské komise Maros Šefčovič podle svých slov doufá, že návrhy budou základem pro intenzivní jednání se Spojeným královstvím. Frost pak naznačil, že je ochoten o nich vážně diskutovat.