Británie a Francie chystají rozvolnění bezpečnostních opatření. Otevřou se školy, muzea nebo bary

Británie může od pondělka začít s uvolňováním restrikcí přijatých kvůli koronaviru. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Boris Johnson. Uvolňování bude postupné a týkat se bude některých obchodů, škol a také možnosti setkávání ve venkovních prostorách ve skupinách do šesti osob. Rozsáhlé uvolňování začne 2. června také ve Francii. Postupně by se měly otevřít všechny školy, v omezeném režimu budou rovněž moci fungovat bary a restaurace. Londýn/Paříž 20:36 28. května 2020

Britský premiér Boris Johnson řekl, že denní statistiky mrtvých se snižují a že sedmidenní průměr činí 256 nových případů. V době, kdy epidemie uprostřed dubna vrcholila, to bylo přes 900 případů. Británie ohlásila za minulých 24 hodin dalších 377 mrtvých. V zemi odsud zemřelo podle vládního webu 37 837 lidí a nakazilo se 269 127 lidí.

Johnson probral pět bodů, na jejichž základě se vláda mohla rozhodnout pro uvolňování restrikcí. Patří k nim klesající trend úmrtnosti, schopnost zdravotnického systém čelit epidemii, snižování počtu nově infikovaných, testovací kapacity a posouzení rizika vzniku nové vlny epidemie. Premiér však přiznal problémy v otázce testování i zásobování ochrannými pomůckami. Země je nyní podle něj schopná denně provést 161 000 testů.

K poslednímu bodu, tedy k riziku nové vlny epidemie řekl, že vláda vyhlašuje taková opatření, která mají této nové vlně zabránit. „Nechci a nezahodím úspěchy, jichž jsme společně dosáhli, proto jsou změny omezené a opatrné,“ vysvětlil.

Žádné přespávání

Školy se mohou v pondělí otevřít pro mladší děti, od 15. června pak i pro ty ve věku deseti až dvanácti let. Od pondělka také budou moci začít pracovat některé obchody včetně autoprodejců. Další uvolnění se pak dá čekat 15. června, pokud bude epidemiologická situace příznivá.

Počínaje pondělkem se budou moci lidé shromaždovat až do počtu šesti osob ve veřejných i soukromých venkovních prostorách. Ti, kdo nebudou z téže rodiny, pak mají dodržet dvoumetrový odstup. Dosud Británie povolovala setkávání ve venkovních prostorách jenom dvou lidí z odlišných rodin.

Johnson zdůraznil, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že uvolnění jsou jen částečná. „Chceme lidem umožnit setkat se s přáteli a příbuznými, sejít se naráz s oběma prarodiči, avšak musí to být s dodržením odstupu a musí tam být maximálně šest lidí. Nechceme, aby lidé zůstávali u druhých přes noc, nechceme, aby odcházeli do jiných domácností a zůstávali tam. Obávám se, že v tomto stadiu ještě nejsme,“ řekl.

Francie otevře školy

Velkou vlnu rozvolnění chystá také Francie. Od 2. června by se měly otevřít všechny školy, v nichž se však ze začátku budou žáci zřejmě střídat. Kavárny a restaurace se budou moci od úterý otevřít v celé zemi za předpokladu, že v nich budou stoly nejméně metr od sebe. V takzvaných oranžových zónách, kde je epidemiologická situace vážnější, jako například v Paříži, budou moci tyto podniky hostit zákazníky jen na zahrádkách. Návštěvníky od 2. června přivítají také muzea a památky.

Již od tohoto víkendu se mají v celé Francii otevřít parky a zahrady. Pláže budou následovat v hlavní vlně od úterý.

Podle premiéra Edouarda Phillipa již také nemá smysl trvat na omezení vnitrostátních cest na maximálně 100 kilometrů, zákaz proto také přestane platit od 2. června. Premiér však vyzval Francouze k opatrnosti a řekl, že je stále rozumnější se dlouhým cestám vyhýbat.

Francie je podle něj také nakloněna znovuotevření evropských vnitřních hranic. Sama přitom nebude požadovat, aby se cizinci po příjezdu do země podrobovali 14denní karanténě, pokud to nebudou vyžadovat okolní státy po Francouzích.

Řada omezení však přetrvá ještě do dalších týdnů. Kolektivní sporty zůstanou zapovězeny až do 21. června, kina se otevřou o den později. Do té doby totiž bude nadále platit zákaz shromažďování na veřejnosti pro více než deset osob najednou.

Francie je jednou z nejhůře zasažených zemí současnou pandemií, v souvislostí s covidem-19 tam zemřelo již 28 662 lidí, za posledních 24 hodin úřady zaznamenaly dalších 66 obětí. Počet pozitivních nálezů SARS-CoV-2 tam vystoupal o dalších 191 na 145 746 od začátku pandemie. V zemi však již řadu týdnů setrvale klesají počty hospitalizovaných v souvislosti s koronavirem i pacientů na jednotkách intenzivní péče.