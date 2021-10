‚Musíme mluvit jazykem síly.‘ Francouzi zadrželi britskou rybářskou loď lovící u ústí řeky Seiny

Francie v noci na čtvrtek zadržela britskou rybářskou loď, která podle místní vlády lovila u ústí řeky Seiny bez patřičného povolení. Média incident spojují s eskalujícím sporem mezi Británií a Francií o právo na rybolov v britských vodách v návaznosti na brexit. Paříž vyhrožuje sankcemi za to, že Britové podle ní nevydali francouzským rybářům dostatečný počet licencí, Londýn ve čtvrtek slíbil odvetu a hovořil o porušení mezinárodního práva. Paříž/Londýn 10:52 28. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzi zadrželi britskou rybářskou loď. Ilustrační foto | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

Zadržená britská loď skončila v přístavu Le Havre, kde mohou úřady zkonfiskovat úlovek a plavidlo zadržovat do uhrazení poplatku, píše zpravodajská společnost BBC. Francouzská státní tajemnice pro námořní otázky Annick Girardinová sdělila, že hlídka v zálivu u ústí Seiny narazila ještě na jedno britské plavidlo, jehož posádka dostala slovní varování.

Británie podle EU nedodržuje pobrexitová pravidla rybolovu, Francie chce tvrdší opatření Číst článek

Francie je podle agentury Reuters rozzuřená postupem jednání o přístupu do britských vod po odchodu Británie z Evropské unie. Dvě strany se tehdy dohodly, že evropští rybáři mohou nadále lovit v britských teritoriálních vodách, pokud prokážou, že v nich lovili i před brexitem. Podle Paříže má ale Londýn příliš vysoké požadavky na dokumentaci a velkou část žádostí francouzských rybářů zamítá. Britové tvrdí, že vyhověli 98 procentům žádostí, podle francouzské vlády ale chybí asi polovina licencí, na které mají francouzské posádky nárok.

„To není dost a je to nepřijatelné,“ řekl ve čtvrtek státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune. „Takže teď musíme mluvit jazykem síly, neboť se zdá, že to je jediné, čemu britská vláda rozumí,“ dodal. Vyjádření navazuje na představení sankcí, které Paříž slíbila zavést od 2. listopadu, pakliže jednání nepokročí. Na seznamu jsou přísnější kontroly britského zboží přicházejícího do Francie nebo uzavření francouzských přístavů pro britské rybářské lodě.

„Je to nepřijatelné. Takže teď musíme mluvit jazykem síly, neboť se zdá, že to je jediné, čemu britská vláda rozumí.“ Clément Beaune (státní tajemník pro evropské záležitosti)

Britská vláda ve čtvrtek podle agentury AP reagovala prohlášením, které slibuje odvetná opatření. Plánované sankce se podle něj „nezdají být kompatibilní“ s dohodou o brexitu „a širším mezinárodním právem, a pokud budou uskutečněny, bude následovat náležitá a přiměřená odpověď“.

BBC připomíná, že rybolov tvoří jen velmi malou část ekonomik na obou stranách Lamanšského průlivu, téma ale má značnou politickou váhu. „Obnovení kontroly“ nad britskými vodami bylo jedním z pilířů kampaně za odchodu z Evropské unie a regulace rybolovu se pak stala problematickým bodem vyjednávání o pobrexitovém partnerství. Nakonec se Londýn s unií dohodl, že unijní posádky budou moci v nejbližších letech dál lovit v britských vodách. Po roce 2026 se Británii otevře možnost vykázat ze svých vod lodě z EU, čímž by se ovšem vystavila riziku nových bariér ze strany unie.