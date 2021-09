Jsou netrpěliví a věčně nespokojení. Britské hotely a restaurace plnili protivní domácí turisté

Hosté nevydrží čekat nebo jsou podráždění, pokud jim obsluha nevyhoví a nesplní očekávání, a následně si stěžují na sociálních sítích. To je stále častější zkušenost provozovatelů v britském pohostinství, kteří se snaží adaptovat na vysoký zájem turistů a nedostatek personálu, píše deník The Guardian. Samotná zařízení i turistické agentury tak nabádají Brity, aby byli shovívavější a během své návštěvy se chovali vstřícněji. Londýn 12:35 5. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští hoteliéři a provozovatelé restaurací se v létě snaží držet krok s velkým zájmem | Zdroj: Reuters

Mělo to být léto, kdy turismus a cestovní ruch nabere ve Velké Británii po pandemii nový dech - protiepidemická opatření byla v zemi výrazně uvolněna a hotely a kempy zaznamenaly na léto rekordní množství rezervací. Zájem mezi Brity o dovolenou na ostrovech byl vyšší i díky trvajícím restrikcím pro cestování, především do Španělska a Portugalska, kam britští turisté v létě nejčastěji míří, uvádí The Guardian.

Do tamních pohostinských zařízení si ale lidé zvyklí trávit dovolenou v zahraničí podle provozovatelů přinášejí i nereálné požadavky, jelikož se neadaptovali na novou situaci, kdy se hotely a restaurace snaží po pandemii držet krok s vysokou poptávku i s nedostatkem personálu - ten v současné době postrádá především kvůli povinným izolacím po kontaktu s nakaženým covidem-19.

Spolu s rostoucím zájmem turistů se tak množí i případy netrpělivých lidí, kteří personál opakovaně konfrontují se stížnostmi. Ředitelka Tourism Network v Severním Yorkshiru Susan Briggsová deníku The Guardian řekla, že lidé jsou stále častěji podráždění i agresivní poté, co se jim kvůli plné kapacitě nepodaří získat rezervaci nebo nejsou splněna jejich očekávání.

Hotely si pak všimly stížností především mladších hostů, kteří se divili, že si při návštěvě musí program vymýšlet sami – ze zahraničí jsou totiž zvyklí si kupovat zájezdy i s animačními programy. A některé restaurace mají zkušenosti s hosty, kteří odcházejí, pokud nedostanou objednávku do několika minut a následně píší negativní recenze na sociálních sítích, kde útočí i na samotný personál s tím, aby se „naučili dělat svou práci“.

„Náš úžasný personál tvrdě pracuje a pro některé z vás to není dost dobré. Někteří neumíte čekat, někteří spěcháte,“ reagovala jedna z kaváren v přístavním městě Fowey na stížnosti na pomalou obsluhu.

‚Buďte milí‘

Aby byli zákazníci vstřícnější a shovívavější, vyzývá na sociálních sítích a turistických aplikacích i kampaň #BeKind, jejímž autorem je národní park Lake District a k níž se postupně přidávají další turistické agentury i asociace.

„Žádáme lidi, aby byli při své návštěvě milí k místním a k personálu, protože si také prošli hodně nepříjemným. Celý národ je zranitelný a to je čas, abychom k sobě byli vstřícní,“ uvedl Jim Walker z britské turistické kanceláře Cumbia Tourism.

K respektování personálu nabádá i asociace UKHospitality zastupující obchodní zájmy pohostinských zařízení v zemi. „Po tak obtížných 18 měsících nejen pro personál v pohostinství je zklamáním poslouchat o takovém chování. Je to nepřijatelné. Poslední rok ukázal důležitost pohostinnosti. Personál dělá, co může,“ uvedla pro BBC ředitelka asociace Kate Nichollsová.