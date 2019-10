Britská policie už zná trasu kamionu, ve kterém zemřelo 39 lidí. Prověřuje i možné zapojení gangů

Britská policie začala s identifikací těl devětatřiceti lidí nalezených v kamionu na jihovýchodě Anglie. Vyšetřovatelé kvůli tomu nechali návěs i s ostatky převést na bezpečné místo. Policie vyslýchá řidiče kamionu a v souvislosti s případem prohledala několik domů v Severním Irsku. Mrtvá těla ve středu objevili záchranáři v průmyslové zóně ve městě Grays. Londýn 7:45 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamion, ve kterém záchranáři nalezli těla 39 lidí | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Díky vyšetřování začíná být jasnější trasa vozidla. Návěs kamionu přicestoval přes Lamanšský průliv z belgického města Zeebrugge do anglického Purfleetu v Essexu. Tahač zase do přístavu přijel ze Severního Irska, odkud pochází i jeho řidič.

Jak už bylo jasné ve středu, svou roli v případu má i Bulharsko. Tahač byl registrovaný v tamním městě Varna na firmu patřící ženě z Irska. V zemi prý ale nebyl od zapsání do databáze v roce 2017.

Prioritou britských úřadů je, podle řady prohlášení, identifikovat oběti, je to ale pomalý proces, který prý bude nějakou dobu trvat. Policie nechala kamion i s těly převézt do nedalekého přístavu Tilbury.

Jak píše BBC, policisté lemující trasu při průjezdu v tiché pietě skláněli hlavy. Převoz prý umožní, aby byly ostatky identifikované a při tom zachovaná důstojnost obětí. Následně budou informovaní pozůstalí. Mezi 39 mrtvými je i jeden teenager. Další informace policie neposkytla.

Bulharská diplomacie považuje za velmi nepravděpodobné, že by mrtví pocházeli z Bulharska.

Policie zadržela pětadvacetiletého řidiče kamionu, podezírá ho z vraždy. V souvislosti s jeho výslechem vyšetřovatelé prohledali dva domy v Severním Irsku.

Zároveň úřady podle deníku The Guardian otevřely druhé vyšetřování - to zkoumá možné zapojení gangů a organizovaného zločinu. Příčina úmrtí zatím není známá. Média podle deníku The Guardian spekulují, že lidé mohli umrznout. Návěs byl totiž vybavený chladicím zařízením.