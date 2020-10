‚Vím, že se na mě lidé hněvají.‘ Britský premiér vyzval občany ke spolupráci v době pandemie

Británie, kde s koronavirem zemřelo nejvíce lidí v Evropě, se v létě postupně vymanila z celostátní karantény. Na mnoho oblastí včetně velkých měst, jako jsou severoanglický Manchester nebo skotské Glasgow, se ale nyní vztahují místní omezení.

Johnson uvedl, že si uvědomuje, že na něj má mnoho občanů vztek, jelikož mohou vnímat místní opatření jako nekonzistentní a matoucí. Zdůraznil však, že se snaží dosáhnout rovnováhy mezi veřejným zdravím a širšími potřebami společnosti a ekonomiky.

„V těchto oblastech, a uvědomuji si únavu, kterou lidé pociťují, musíme spolupracovat: dodržovat pokyny a snížit počty nakažených, zatímco budeme udržovat ekonomiku v chodu. To je rovnováha, kterou hledáme,“ řekl premiér v rozhovoru s televizí BBC.

„Vím, že se na mě lidé hněvají a hněvají se na vládu, ale musím říci, ve vší upřímnosti, že to bude i nadále náročné - až do Vánoc. Možná to bude i těžké dál, ale tohle je jediný způsob, jak to udělat,“ zdůraznil.

V neděli Johnson odmítl tvrzení, že lokální omezení nefungují, jelikož počty infikovaných v těchto oblastech stále stoupají a ukončení restrikcí se zdá být v nedohlednu. Vysvětlil, že na takové závěry je příliš brzy a že vládě odborníci doporučili počkat a sledovat, zda klesne reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Optimističtěji naopak britský premiér vnímá jaro příštího roku, přičemž zmínil pokroky v testování a vývoji vakcíny, díky nímž by vláda mohla změnit přístup. „Pokud mluvíte s vědci, prakticky všichni říkají, že na jaře to bude radikálně jiné a my budeme v jiném světě, to je normální cyklus takovéto pandemie,“ řekl.

#Marr: "Your government was paying us to eat out... telling us to go back into the office... if anyone was complacent it was you"



PM Boris Johnson: "If we hadn't got things moving again... we'd be looking at many more hundreds of thousands of jobs lost" https://t.co/QdTe1Ic21n pic.twitter.com/LHT7xUByDC