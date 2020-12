Británie má zásoby a uzavření hranic ji neohrozí, tvrdí Johnson. S Macronem řešil obnovení provozu

Odříznutí Británie kvůli nové mutaci koronaviru podle premiéra Borise Johnsona zásobování země neohrozí. Předseda vlády zdůraznil, že jen 20 procent dovozu do Spojeného království zajišťují kamiony, které teď nemohou přes uzavřené hranice s Francií. Britští vědci také odhalili, že nová mutace se více šíří mezi dětmi. Londýn 21:58 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson. | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Vláda i společnosti se navíc kvůli brexitu podle Johnsona na podobný scénář připravovaly a dokážou situaci zvládnout. Johnson už o podmínkách obnovení nákladní dopravy jednal s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem.

„Zcela rozumíme obavám našich přátel z nové varianty koronaviru. Jsme ale přesvědčeni, že osamělý řidič za volantem svého kamionu představuje jen velmi malé riziko. Doufáme tedy, že se na obnovení nákladní dopravy dohodneme co nejdřív,“ uvedl Johnson.

Francie uzavřela hranice s Velkou Británií na dva dny. Během této doby chce vypracovat bezpečnostní pravidla, která by umožnila provoz obnovit. Podle BBC usiluje Paříž o to, aby mohla co nejdříve znovu bezpečně otevřít hranice. Jednou z variant řešení je, že každý cestující bude muset mít negativní test na koronavirus včetně řidičů nákladních aut.

Zákeřná mutace

Mutace na novém kmeni koronaviru, který se šíří rychle Británií, podle britských vědců přispívají k přenosu viru mezi dětmi stejně intenzivně, jako tomu bylo dosud mezi dospělými. Členové vládní poradní skupiny pro nové a nastupující respirační virové hrozby (NERVTAG), kteří se zabývají novou variantou viru, sdělili, že se tato forma stává rychle hlavním kmenem šířeným na jihu Británie a brzo bude v celé zemi.

„Věříme, že se tato forma předává snadněji než ostatní formy viru, které se v Británii vyskytují,“ řekl šéf NERVTAG a profesor nových infekčních chorob Peter Horby. Jeho kolega z tohoto poradního orgánu, epidemiolog Neil Ferguson, dodal, že se novou formou mohou snadno nakazit děti. „Neurčili jsme žádnou příčinnou souvislost, ale soudíme tak ze získaných údajů,“ dodal Ferguson.

Další členka NERVTAG, viroložka Wendy Barclayová, řekla, že změny na zmutovaném viru usnadňují jeho vstup do lidských buněk, což znamená, „že děti jsou ohrožené stejně jako dospělí“. „Nakazí se větší množství dětí,“ dodala Barclayová.

Uzavřené hranice

Kvůli nové mutaci koronaviru zakázalo cesty z Velké Británie více než 30 zemí včetně států Evropy, Spojených států a Indie. Od pondělního poledne platí zákaz letů i do České republiky. Mimořádná opatření vyvolala nová mutace koronaviru, která se šíří především na jihu Anglie. Kvůli francouzskému zákazu je od půlnoci zavřený přístav v Doveru, stejně tak jako terminál Eurotunelu ve městě Folkstone. Opatření zatím platí na dva dny. Na britských ostrovech tak uvízly tisíce kamionů a další čekají na francouzské straně kanálu La Manche.

„Evropa zavřela Británii dveře,“ napsal britský deník The Times. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu se ale přimluvilo za ponechání otevřených hranic. Podle něj je třeba, aby státy koordinovaly svůj přístup k testování cestujících a výsledky navzájem uznávaly. Společnost British Airways přistoupila na to, že nechá na newyorské letiště Johna F. Kennedyho odcestovat jenom pasažéry s negativním testem. Newyorský guvernér Andrew Cuomo požádal o „dobrovolné“ testování pasažérů i společnosti Delta a Virgin Atlantic.