Britské tajné služby varují před Čínou. Vyzývají vládu, aby jí po pandemii věnovala zvýšenou pozornost

Britské tajné služby MI5 a MI6 mají za to, že Londýn by měl po krizi vyvolané koronavirem přehodnotit svůj vztah s Čínou a zvážit přísnější ochranu strategických odvětví. Objevují se otázky, zda by Británie neměla chránit před převzetím své klíčové společnosti, například v oblastech špičkových technologií a umělé inteligence, a zda nesnížit v britských výzkumných institucích počet čínských studentů, informoval v neděli list The Guardian.

Londýn 21:21 12. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít