Británie zavede v Anglii přísnější opatření. Šíření nové varianty omikron chce zabránit hlavně vakcinací

Vláda Borise Johnsona také znovu vyzvala Brity, aby se nechali očkovat a zkrátila lhůtu před podáním posilovací dávky proti covidu-19 na tři měsíce od ukončeného očkování.

„Od pondělí byste měli pracovat z domova, pokud můžete. Omezením kontaktů na veřejnosti zpomalíme přenos nákazy. Za druhé už od tohoto pátku rozšíříme povinnost nosit ochranu nosu a úst na většinu veřejných shromáždění ve vnitřních prostorech včetně divadel a kin. Výjimkou budou situace, když dotyčný jí, pije, cvičí nebo zpívá,“ oznámil premiér.

„Covid pasy budou povinné pro vstup na místa a akce, kde se schází velký počet lidí. Týká se to uzavřených akcí s víc než 500 účastníky, akcích pod širým nebem s víc než 4000 účastníky, nebo jakéhokoli shromáždění, kde je víc než 10 tisíc lidí,“ dodal.

We are seeing growth in Omicron cases in the UK that mirrors the rapid increases seen in South Africa.



That is why it is now the proportionate and responsible thing to move to Plan B in England, to slow the spread of the virus.



