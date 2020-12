Letecké spojení s Británií už přerušilo kvůli mutaci koronaviru přes 40 zemí. Na hranicích stojí i kamiony

Už přes čtyřicet států světa včetně většiny zemí Evropské unie přerušilo letecké spojení s Británií. Francie uzavřela i Eurotunel, který ji se Spojeným královstvím spojuje. Na hranicích uvízly desítky tisíc lidí a tisíce kamionů. To vše kvůli nové mutaci koronaviru, která se šíří hlavně na jihu Anglie a je víc nakažlivá než dosud známé verze viru. Praha 10:41 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky zemí kvůli výskytu nové mutace koronaviru přerušily letecké spojení s Velkou Británií (ilustrační foto) | Foto: Luke MacGregor | Zdroj: Reuters

Dočasně přerušily letecké spojení s Británií státy jako Izrael nebo Chorvatsko. Ke stejnému kroku sáhlo v pondělí i Česko, které lety přerušilo do konce roku a zároveň povinně nařizuje karanténu všem, kteří byli v Británii déle než dvanáct hodin. Některé země jdou však ještě dál a cestování ze Spojeného království zakazují úplně - jde například o Omán, Saudskou Arábii či Guatemalu.

Svou hranici zcela uzavřela i Francie. Tajemník francouzského ministerstva pro evropské záležitosti Clément Beanute všem uvízlým radil, aby se nechali otestovat a počkali, dokud se nepodaří komplikace s cestováním vyřešit. Francie by totiž chtěla o případně další regulaci cest z Británie rozhodnout nejpozději ve středu. O společném postupu vůči Británii jednají i evropští diplomaté v Bruselu. Jednou z variant, která aktuálně přichází v úvahu, jsou povinné negativní testy.

Kvůli epidemické situaci a omezení cestování z Velké Británie na hranicích uvízly také tisíce kamionů. Britská premiér Boris Johnson však ujišťuje, že nákladní vozy zajišťují jen dvacet procent dovozu a nedostatek potravin v zemi nehrozí. Před hrozícím nedostatkem některého zboží již varovaly například obchodní řetězce Tesco a Sainsbury's, obecný nedostatek zásob ale také vyloučily.

Mutace viru

Nová mutace koronaviru se na rozdíl od již známých šíří snadněji. Podle britských virologů je až o sedmdesát procent nakažlivější a se šíří i rychleji mezi dětmi. Zdravotníci však nemají informace o tom, že by byla smrtelnější. Britští vědci navíc ujišťují, že by na mutaci měly platit i již vyvinuté vakcíny. Expert z Univerzity z Glasgow David Robertson ale podle BBC varuje, že v případě dalších mutací je možné, že by se vyvinuly takové kmeny, proti kterým by vakcíny účinné nebyly.

Nejrychleji se nová mutace viru šíří hlavně na jihu Anglie a v Londýně, kde starší verzi postupně nahrazuje. Její výskyt potvrdilo už také Nizozemsko, Belgie nebo Itálie. Nová mutace koronaviru se objevila i v Dánsku, na což reagovalo Švédsko pozastavením cestování mezi oběma zeměmi, stejně jako v případě Spojeného království.