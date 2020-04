‚Každá hodina vaší práce nás přibližuje k normálním časům.‘ Alžběta II. děkovala lékařům za boj s nákazou

Britská královna Alžběta II. poděkovala lidem, kteří v době epidemie nemoci COVID-19 zůstávají doma, a pomáhají tak chránit zranitelné. V mimořádném projevu na stanici BBC také dala najevo vděk zdravotníkům v první linii boje proti infekci, které v Británii podlehlo více než 4930 lidí. Londýn 22:01 5. 4. 2020 (Aktualizováno: 22:05 5. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Chtěla bych poděkovat každému v první linii Národní zdravotní služby (NHS), všem pečovatelům, těm, kteří hrají ústřední roli a nesobecky přispívají každodenní službou mimo své domovy. Jsem si jistá, že celý náš národ se ke mně připojí a ujistí vás, že si ceníme vaší práce,“ řekla Alžběta II. ve svém teprve pátém televizním projevu, s nímž během své vlády vystoupila. Naposledy to bylo v roce 2002 po smrti královny matky.

V projevu královna, která na britský trůn usedla v létě 1953, vyjádřila soustrast s těmi, které potkal zármutek, bolest či finanční těžkosti.

Na okamžiky, kdy se lidé ve Spojeném království sešli, aby zatleskali zdravotníkům a dalším pracovníkům zajišťujícím nezbytné služby, se podle Alžběty bude vzpomínat jako na projev britského národního ducha, jehož symbolem budou duhy, jež děti v těchto dnech kreslí.

Na televizních záběrech byl v této části projevu prostřih na lidi vzdávající hold zdravotníkům potleskem.

„Každá hodina vaší práce nás přibližuje k normálním časům,“ poděkovala královna právě zdravotníkům v Británii a zároveň připomněla paralelu z jejího mládí. „Tyto časy jsou těžké. Připomíná mi to můj první projev v roce 1940. Tehdy jsme se se sestrou obracely na děti, které byly evakuovány ze svých domů do bezpečí. Dnes opět mnozí cítí bolestivý pocit oddělení. Stejně jako tehdy víme, že je to ta správná věc, kterou je třeba udělat.“

„Zatímco jsme se v minulosti vypořádávali s výzvami, tato je jiná. Dnes se k nám připojují všechny národy světa ve společném úsilí. Uspějeme, a tento úspěch bude náležet nám všem. Zase se sejdeme,“ vzkázala Alžběta II. na konci asi šestiminutového projevu.