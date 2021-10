Londýn zpřísňuje emisní limity v širším centru města. Opatření se dotkne více než 100 tisíců aut

Majitele starších aut čeká od pondělí v Londýně velká změna. Takzvaná ultra nízkoemisní zóna se rozšířila prakticky na celé širší centrum města. Za vjezd do ní budou muset platit nejen návštěvníci britské metropole, ale i její obyvatelé. Postihne to majitele asi 100 tisíců osobních aut registrovaných v Londýně. Benzinová musí splňovat normu Euro 4, a dieselová dokonce nejpřísnější normu Euro 6. Od stálého zpravodaje Londýn 11:17 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ultra nízkoemisní zóna se rozšířila prakticky na celé širší centrum města (ilustrační foto) | Foto: licence Creative Commons Attribution 2.5, Steevven1

„Můj kluk hraje závodně ragby, chodí na kickbox, což je zhruba sedm kilometrů ode mě z domu. Takže si nemůžu dovolit vzít autobus, kterým by mi trvalo hodinu a půl se tam dostat. Musím jet autem,“ vysvětluje pro Radiožurnál paní Eva.

Patří mezi majitele automobilů, kterým se od pondělí ježdění po Londýně silně prodraží. Její auto totiž nesplňuje přísné normy a bude muset platit. To se týká všech dieselových vozidel vyrobených před rokem 2015 a benzinových aut vyrobených před rokem 2005.

„Poplatky budou platit 24 hodin, sedm dní v týdnu. A za používání auta to bude denně 12,50 libry. Je to doopravdy hodně,“ doplňuje paní Eva. V přepočtu jde o 375 korun za každý den.

Poplatek má lidi přinutit, aby se auta zbavili a koupili si nové. „Teď jsem splatila auto a budu ho muset prodat, ale samozřejmě jedině mimo Londýn. Mám dojem, že v Londýně je to kolem 100 tisíc aut, která nesplňují tyto podmínky. Takže trh bude těmito auty zahlcený. A ceny budou minimální. Hodnota auta půjde minimálně o 50 procent dolů,“ podotýká.

Majitelé starších aut, kterých se omezení týká, mohli zažádat o tzv. šrotovné. To ale představovalo jen zlomek ceny novějšího vozidla. Navíc ve fondu na vyplácení příspěvku za likvidaci starších vozidel brzy došly peníze.

„Věděla jsem, že tady ta možnost je, ale když jsem to studovala, tak na novější auta se to nevyplatilo, protože dávali na všechna auta stejné šrotovné – ať je to 20 let, nebo čtyři roky staré auto. Mám bavoráka trojkovou řadu, má to najeto 160 tisíc kilometrů, takže skoro nové auto. A bohužel se ho budu muset zbavit,“ smutní paní Eva.

Nápad Borise Johnsona

S nápadem zřídit ultra nízkoemisní zónu prakticky v celém vnitřním Londýně přišel už Boris Johnson v době, kdy byl starostou města. Plán se několikrát odložil, v pondělí vstupuje definitivně v platnost.

Důvodem pro drastické opatření, které se dotkne nejen 100 tisíc osobních aut, ale i 35 tisíc dodávek a tří tisíc starších nákladních vozidel, je zlepšení životního prostředí v Londýně. Podle deníku Independent to půjde na vrub méně majetných obyvatel města.

„Provoz se musí omezit. Ale jsou lidé, kteří auto k životu potřebují, kteří se někam musejí dostat. I covidem hodně lidí ztratilo práci a nemohou si dovolit koupit nové auto. Takže lidé, kteří auto k životu opravdu potřebují, tak to bohužel budou mít těžší,“ uzavírá paní Eva.