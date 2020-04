ONLINE: Británie podle ministra zažívá vrchol krize. Vědci spustí testování vakcíny na covid-19

Nemocnice ve Velké Británii za den nahlásily úmrtí dalších 763 pacientů s nemocí covid-19, čímž se oficiální bilance epidemie zvýšila na 18 100 mrtvých. Informovalo o tom ve středu britské ministerstvo zdravotnictví. Počet nově evidovaných úmrtí je o několik desítek nižší než v úterý, ovšem skoro stejný jako minulou středu. Před týdnem se vládní součet smrtí spojených s nákazou koronavirem zvýšil o 761. Londýn 18:38 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Británie se řadí k nejhůře zasaženým evropským zemím pandemií koronaviru. | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Skutečný počet lidí, kteří v Británii zemřeli kvůli šíření viru SARS-CoV-2, už podle všeho překročil 20 tisíc. Vyplývá to z informací od provozovatelů domovů pro seniory nebo britského statistického úřadu. Deník Financial Times na základě vlastních propočtů napsal, že obětí už by mohlo být více než 40 tisíc.

Británie se v souvislosti s pandemií covid-19 řadí k nejhůře zasaženým evropským zemím a podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka aktuálně zažívá vrchol krize. I po měsíci platnosti omezení pohybu obyvatel zde poměrně rychle přibývá známých případů nákazy, kterých už je 133 495. Mezi úterním a středečním ránem byly nahlášeny pozitivní testy na koronavirus u dalších 4451 lidí.

To nejhorší má nicméně Spojené království z hlediska vývoje počtu nakažených, hospitalizovaných a zemřelých podle dostupných údajů za sebou. Pokud jde o úmrtí v nemocnicích, byl nejsmutnějším dnem 10. duben, kdy oficiální bilance narostla o 980 případů. V posledních 11 dnech se už počet nově nahlášených obětí nad 900 nedostal.

Vědci v Británii začnou ve čtvrtek na lidech klinicky testovat vakcínu proti koronaviru, řekl Hancock stanici Sky News. Podle vědců z univerzity v Oxfordu, kteří vakcínu proti nemoci covid-19 vyvíjí, je šance na úspěch 80 procent.

Už před testy spustili výrobu, aby byl v září připravený milion dávek vakcíny. Testy v Oxfordu a na londýnské Imperial College vláda podle Hancocka podpoří v přepočtu více než miliardou korun. Ministr však zároveň upozornil, že u vývoje vakcín není nikdy úspěch zaručený a vše je nejisté.

(Text pokračuje pod online reportáží.)

Pomalá reakce

Britský ministr zahraničí Dominic Raab také ve středu odmítl, že by vláda na šíření koronaviru příliš pomalu zareagovala. Kabinet se vždy řídil doporučením odborníků, zdůraznil Raab, který při pravidelných interpelacích v parlamentu zastupoval nemocného premiéra Borise Johnsona. Kritiku si kabinet vysloužil od nového lídra opozice Keira Starmera i za nízký počet testů na koronavirus, které se v Británii denně provádí.

„Byli jsme pomalí v zavádění karanténních opatření, v testování, v reakci na nabídky britských firem,“ vyčetl vládě předák opozičních labouristů Starmer, který počátkem dubna nahradil ve funkci Jeremyho Corbyna.

Raab kritiku odmítl. Vláda premiéra Borise Johnsona, který se nyní zotavuje na venkovském sídle Chequers z nemoci covid-19, podle ministra vždy reagovala v souladu s doporučením odborníků. Podle šéfa diplomacie je kabinet také na dobré cestě k dosažení cíle v počtu denně prováděných testů. Cílem je testovat 100 tisíc lidí denně, nyní zdravotníci provádějí každý den jen asi 18 tisíc testů na koronavirus SARS-CoV-2.