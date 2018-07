Novičokem můžou být kontaminované další předměty, tvrdí britská policie. Najít je potrvá měsíce

V pátek londýnská policie potvrdila, že zdrojem Novičoku, s nímž přišla dvojice před dvěma týdny do styku, byla malá lahvička, která se našla v domě jedné z obětí otravy. Čtyřiačtyřicetiletá Dawn Sturgessová mezitím zemřela, její 45letý partner Charlie Rowley v úterý nabyl vědomí. Podle policie přišli do styku s látkou nešťastnou náhodou.

Lahvička byla jen jedním z 400 předmětů doličných, které vyšetřovatelé zajistili v domě muže v Amesbury. Policie sdělila, že mnoho z těchto předmětů by mohlo být kontaminováno a byly odeslány do laboratoří k analýze. Nadále je přitom nejasné, jak se do rukou britského páru lahvička dostala.

Vyloučeno údajně není ani to, že existují další ještě neobjevené nádržky s Novičokem nebo kontaminovaná místa. Pátrání po nich by mohla trvat ještě měsíce, uvedl policejní mluvčí.

Britští vyšetřovatelé rovněž zjišťují, zda jed pochází z téhož zdroje jako látka stejného typu, jíž byli v březnu vystaveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija ve městě Salisbury, které leží nedaleko Amesbury. Zatím vyšetřovatelé považují za pravděpodobné, že oba případy spolu úzce souvisejí. Nález lahvičky přitom považují za velký pokrok při pátrání po pachatelích.

Londýn tvrdí, že za útokem na Skripalovy je Moskva. Pokud by se prokázala souvislost obou případů, napětí mezi Londýnem a Moskvou by se dále zvýšilo, poznamenala agentura DPA.