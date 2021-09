Za nedostatek benzínu v Británii může i pandemie. Dálkoví řidiči raději jezdí krátké trasy, míní Přibán

Ve Velké Británii se o víkendu u čerpacích stanic tvořily dlouhé fronty, lidé totiž v panice z nedostatku pohonných hmot vzali benzínky útokem. Jádrem problému ale není palivo jako takové – chybí hlavně řidiči, kteří ho po ostrovech rozvezou. Nedostatek kamioňáků je pro Británii dlouhodobý problém, připomíná politolog a publicista Alexander Tomský. Londýn 13:43 29. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští řidiči vzali v posledních dnech čerpací stanice útokem | Foto: Beresford Hodge | Zdroj: Reuters

Z pohledu zbývajících členů Evropské unie se nabízí otázka, zda si odpadlík ze společenství tyto potíže nezpůsobil sám odchodem z EU.

Brexit skutečně zapříčinil pokles exportu do Unie až o 18 procent, uvádí Tomský. Dodává ale, že olej do ohně přilila hlavně koronavirová pandemie, která dala špatně placeným řidičům příležitost přemýšlet o tom, jestli by nemohli dělat něco jiného.

„Anglie také do konce září prodloužila vyplácení peněz za dobrovolnou izolaci a 1,7 milionu lidí – většinou dělnického povolání – tak nepracuje,“ upozorňuje politolog s tím, že kolik je v této skupině řidičů, není známo.

Podle vedoucího právně-sociologického centra na univerzitě ve velšském Cardiffu Jiřího Přibáně je nedostatek pohonných hmot jen krátkodobým problémem, atraktivním pro média. „Došlo k panickému nákupu pohonných hmot, ale to je jen momentální stav.“

Také on je přesvědčen, že stávající situaci způsobil souběh různých okolností. Řidičů nákladních vozů a cisteren totiž chybí až sto tisíc. „Brexit v tom nehraje významnou, natož pak klíčovou roli. Větší roli hraje covid, změny v daňových předpisech nebo problematické vydávání řidičských průkazů,“ vyjmenovává.

Řešení stavu věcí spočívá ve zlepšení materiálních podmínek pro dálkové řidiče a zatraktivnění tohoto povolání, shodují se hosté Tématu dne Martina Matějky.

„Bude třeba připlatit. Navíc za covidu se mnoho řidičů dálkových nákladních automobilů, což je náročná práce, přeškolilo na menší dodávky. A zjistili, že je to mnohem pohodlnější a za lepší peníze,“ tvrdí Přibáň.

Právě stagnace platů, způsobená masivním přílivem zahraničních pracovníků, byla příčinou rozhořčení mnoha voličů, kteří hlasovali pro odchod z EU.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Martina Matějky.