Skripal byl otráven Novičokem. Nemůžeme ale prokázat, že pocházel z Ruska, oznámili britští experti

Britští experti nebyli s to prokázat, že nervově paralytická látka použitá v březnu proti ruskému dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi byla vyrobena v Rusku. Podle agentury Reuters to v úterý řekl šéf britského armádního výzkumného střediska Gary Aitkenhead. Potvrdili však, že šlo o látku Novičok. Londýn 17:50 3. 4. 2018 (Aktualizováno: 18:46 3. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští experti zasahují u vchodu do nemocnice v Salisbury (otrava Sergeje Skripala). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Byli jsme schopni ji (látku) určit jako Novičok, určili jsme, že se jednalo o armádní nervově paralytickou látku," řekl šéf speciální laboratoře v anglickém Porton Downu televizní stanici Sky News.

Lavrov: Otravu Skripala mohl chtít sám Londýn, kvůli neplnění slibů o brexitu Číst článek

Odkud látka pocházela, ale laboratoř nezjistila. „Neurčili jsme přesný zdroj, nicméně jsme poskytli vědecké informace vládě, která pak využila řady zdrojů k sestavení závěrů, o nichž se hovoří,“ poznamenal Aitkenhead.

Zároveň potvrdil, že Novičok vyžaduje „ke své výrobě mimořádně složité metody, tedy něco, co je v možnostech hráče, za nímž je stát“. „Pokračujeme v práci, abychom pomohli získat další informace, které by nám umožnily dostat se blíž (ke zdroji), ale zatím se nám to nepodařilo," dodal šéf výzkumného střediska.

Skripal a jeho dcera Julija byli 4. března napadeni otravnou látkou, kterou britští experti následně určili jako Ruskem, respektive Sovětským svazem vyvinutou nervově paralytickou látku Novičok.

Britská vláda tvrdí, že za tento útok je s největší pravděpodobností zodpovědné Rusko, což ale Moskva důrazně popírá. Kvůli aféře si západní země, včetně Česka, na jedné straně a Rusko na straně druhé vypověděly desítky diplomatů.