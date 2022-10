Kdo bude dalším premiérem Británie po debaklu Liz Trussové? Největší šance má Sunak, tvrdí sázkaři

V Británii se v pátek naplno rozhořel souboj o post nového lídra Konzervativní strany a tím i budoucího premiéra poté, co ve čtvrtek rezignovala ministerská předsedkyně Liz Trussová. Uchazeči musí do pondělka získat podpisy nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí kandidovat. Londýn 19:51 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle sázkařů největší šance nahradit Trussovou má Sunak, rychle ho ale dohání právě Johnson, vyplývá z informací serveru Oddschecker. Mordauntové sázkaři příliš nevěří | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Nejvíce se zatím daří bývalému ministrovi financí Rishimu Sunakovi, kterému podle stanice Sky News veřejně vyjádřilo podporu 53 zákonodárců. Zastánci se ale šikují i za expremiérem Borisem Johnsonem a za Penny Mordauntovou, která se podle agentury Reuters v pátek stala první z konzervativců, kdo oficiálně ohlásil, že chce kandidovat.

Johnsonovi zatím podle propočtů Sky News slíbilo podporu 36 poslanců jeho strany, a to včetně ministra hospodářství a energetiky Jacoba Reese-Mogga, který svého favorita na twitteru jmenoval jako první ze členů kabinetu.

Návratu Johnsona do Downing Street je nakloněn i ministr obrany Ben Wallace, který v pátek oznámil, že sám kandidovat nehodlá. Britská média poukázala na to, že někteří poslanci už hovoří o tom, že podle neoficiálních informací se Johnsonovi potřebných sto podpisů podaří získat.

Tory MP Andrew Bridgen says he’s run his own numbers and thinks Boris Johnson will get 100 backers - but urges colleagues not to do it.



“He will be emboldened,” he says. “There would be no limits” on what he would do. — Michael Savage (@michaelsavage) October 21, 2022

Sunaka podle propočtů Sky News podporuje 66 poslanců Konzervativní strany. Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně, má podle stanice zatím 16 podporovatelů.

„Povzbudila mě podpora kolegů, kteří chtějí nový začátek, jednotnou stranu a vedení v zájmu této země. Kandiduji, abych se stala lídryní Konzervativní strany a vaší premiérkou,“ napsala Mordauntová na twitteru.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022

Situace se bude měnit z hodiny na hodinu a je možné, že kandidaturu ohlásí i další zájemci o premiérský post. Očekává se, že by to mohly udělat například bývalá ministryně vnitra Suella Bravermanová nebo ministryně mezinárodního obchodu Kemi Badenochová. Naopak ministr financí Jeremy Hunt nebo vlivný straník Michael Gove se do klání zapojit nechtějí.

Johnson se nyní narychlo vrací do Británie z dovolené v Karibiku, aby mohl do dění zasáhnout osobně. Jeho spolustraníci, média, odborníci i veřejnost jsou ale ohledně jeho možné kandidatury rozpolcení.

Dozvuky covidových večírků

Pokud by se Johnsonovi podařil politický comeback necelé dva měsíce poté, co z čela vlády odešel, byl by to pro Británii nečekaný zvrat. Ačkoli v minulosti už se několik bývalých ministerských předsedů včetně Winstona Churchilla do čela kabinetu po kratší nebo delší přestávce vrátilo, Johnson by se musel potýkat s dozvuky aféry kolem covidových večírků, která ho stála křeslo.

Boris Johnson na hraně pádu. ‚Večírky v Downing Street za covidu zacloumaly veřejným míněním,‘ říká Kytka Číst článek

Poslanci letos na jaře odhlasovali, že Johnson bude čelit vyšetřování v parlamentním výboru, jehož členové mají zjistit, zda zákonodárcům úmyslně lhal.

Podle sázkařů největší šance nahradit Trussovou má Sunak, rychle ho ale dohání právě Johnson, vyplývá z informací serveru Oddschecker. Mordauntové sázkaři příliš nevěří.

Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce, ve čtvrtek oznámil, jakým postupem se volba nového lídra konzervativců bude řídit. Tentokrát má být proces mnohem rychlejší, než když straníci přes léto hledali nástupce Borise Johnsona. O novém premiérovi má být jasno do týdne.

Pro nominaci do klání je třeba získat minimálně sto podpisů konzervativních zákonodárců, kterých je celkem 356. Když podporu stovky poslanců získá jen jeden kandidát, stane se lídrem strany ihned. Pokud takovou podporu získají tři kandidáti, bude z dalšího klání vyřazen ten, kdo bude mít nejméně hlasů.

Mezi zbývajícími dvěma pak bude rozhodovat 170 tisíc členů Konzervativní strany v internetovém hlasování.