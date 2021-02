O britská víza požádalo 5000 občanů Hongkongu. Spojené království jim je nabídlo kvůli postupu Číny

Británie program pro držitele tohoto pasu, kteří mají britskou národnost, ale nikoliv občanství, spustila v lednu jako reakci na postup Pekingu.

Čína loni v létě v Hongkongu prosadila kontroverzní bezpečnostní zákon, který jeho kritici vnímají jako pokus o omezení svobody v bývalé britské kolonii.

Zhruba polovina z 5000 podaných žádostí pochází od občanů Hongkongu, kteří již v Británii žijí, uvádí The Times.

Těmto lidem evropská země nabídla přechodný pobyt na svém území poté, co Čína ve velkoměstě zavedla novou legislativu; přesunu do Spojeného království od července 2020 do ledna 2021 využilo okolo 7000 lidí s britským pasem pro lidi v zámoří.

Do vízového programu se mohou přihlásit bezmála tři miliony hongkongských občanů, kteří mají na britský pas pro lidi v zámoří nárok, a přes dva miliony osob na nich závislých. Britská vláda očekává, že nabídky využije zhruba 300 tisíc lidí.

Po skončení pětiletého pobytu ve Spojeném království pak lidé zapojení do programu budou moci zažádat o status usedlíka a za dalších 12 měsíců o britské občanství.