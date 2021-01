Zůstaňte doma, zachráníte životy, řekl britský premiér Johnson a ohlásil další lockdown

WATCH LIVE: My update on coronavirus. (4 January 2021) https://t.co/ZL6PeAGWPl — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

V Anglii začne od půlnoci platit další lockdown, ohlásil to premiér Boris Johnson ve svém videu z Downing Street. „Jsou před námi dosud nejtěžší týdny,“ řekl. Proto vyzval lidi, aby zůstali doma a pomohli tím zachránit další životy. Přestože ještě o víkendu premiér tvrdil, že školy jsou zcela bezpečné a jejich uzavření se neplánuje, také to oznámil ve svém pondělním videu. Tvrdá opatření by měla platit do poloviny února.