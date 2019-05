Kdo nahradí Mayovou? Většina zájemců se nebojí tvrdého brexitu, přihlásilo se zatím 11 konzervativců

V Británii se naplno rozjelo soupeření o nástupnictví po premiérce Therese Mayové. Do boje o její křeslo se už přihlásilo 11 konzervativců a další mohou následovat. Premiérka oznámila, že 7. června rezignuje na post vůdkyně konzervativců. A až strana vybere nového lídra, vystřídá ji také v čele vlády. Nejdůležitějším úkolem nového premiéra nebo premiérky bude vyřešit brexit. Londýn 20:44 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský ministr zahraničí Boris Johnson a premiérka Theresa Mayová (ilustrační snímek) | Foto: Stefan Rousseau | Zdroj: Reuters

Jako vůbec první se do souboje o Downing Street 10 přihlásil bývalý ministr zahraničí a bývalý starosta Londýna Boris Johnson.

Z dalších bývalých ministrů, kteří se s Mayovou rozešli, jsou mezi uchazeči také někdejší ministr pro brexit Dominic Raab, ministryně práce Esther McVeyová nebo vlivná exministryně pro záležitosti Dolní sněmovny Andrea Leadsomová. Ta bojovala o post premiérky s Mayovou před třemi lety a z finálového souboje tehdy odstoupila, čímž uvolnila Mayové cestu do premiérského úřadu.

V Británii politická reklama nepodléhá pravidlům, přitom může šířit lži, říká bojovník za její regulaci Číst článek

Většina potenciálních nástupců je tak z řad stávajících členů vlády. Mayovou chce nahradit také ministr zahraničí Jeremy Hunt, ministr životního prostředí Michael Gove, ministr zdravotnictví Matt Hancock, ministr vnitra Sajid Javid, nebo ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart.

Dalšími kandidáty jsou nižší ministerští úředníci, tedy pozice podobná českým náměstkům. Mezi ty patří Kilt Malthouse, ministr pro výstavbu a plánování a James Cleverly, náměstek pro brexit.

Vyjma Stewarta a nižších ministrů jsou to všechno politici, kteří se s Mayovou názorově neshodují zejména v otázce brexitu.

Brexit bez dohody

Hlavním favoritem je zdá se Boris Johnson, který je stoupencem tzv. tvrdého brexitu a několikrát prohlásil, že je připravený vyvést Británii z EU i bez dohody. Současná lhůta na odchod vyprší 31. října.

Johnson tvrdí, že divoký brexit je lepší variantou než současná dohoda s unií dojednaná Mayovou. Na ní mu vadí hlavně tzv. irská pojistka, kterou by chtěl ze smlouvy z unií odstranit.

Unii opustíme 31. října s dohodou, nebo bez, řekl Johnson. Od konzervativců ale zazněla první kritika Číst článek

Také všichni ostatní uchazeči jsou stoupenci odchodu Británie z unie, nikdo nepožaduje druhé referendum ani odvolání brexitu. Řada kandidátů slibuje, že po nástupu do funkce vyjedná s unií lepší dohodu, než jaká je na stole. V televizi ITV to ve středu řekl třeba Hunt.

Šance současného šéfa diplomacie Hunta nejsou podle komentátorů zanedbatelné. Před třemi lety v referendu o členství v EU hlasoval pro setrvání Británie v bloku, nyní však bere odchod z unie jako nutnost.

Novináři hovoří o tom, že by mohl být přijatelnější pro větší část konzervativních poslanců než kontroverzní Johnson. Podobně je na tom ministr životního prostředí Michael Gove.

Unie odmítá

Obdobně jako Hunt, tedy k vyjednání lepší dohody, se v minulých dnech vyjádřil i Raab. U něj je tento slib o to pikantnější, že právě za něj Británie a unie smlouvu dojednaly. Raab ale následně rezignoval na ministra pro brexit v reakci na to, co se pod jeho vedením domluvilo. Raab je navíc českého původu, jeho otec totiž uprchl z Československa před nacisty.

Ve středečních Finacial Times pak slíbil nalézt alternativní řešení režimu na severoirské hranici také ministr zdravotnictví Hancock.

Kdo nahradí Mayovou? Sázkové kanceláře favorizují zastánce tvrdého brexitu Borise Johnsona Číst článek

Většina politiků je připravena vyvézt Británii z unie natvrdo, tedy bez dohody. Měkčí variantu chtějí Hunt, Hancock, Stewart, Malthouse a Cleverly. Mezi favority tak patří ti, kteří jsou ochotní riskovat divoký brexit.

Evropská unie ale snahy o nové dojednání smlouvy odmítá. Ve velkém rozhovoru pro New York Review of Books to ve středu zopakoval hlavní vyjednavač Michel Barnier.

Adeptům na místo po Mayové vzkázal, že jediná cesta, jak spořádaně odejít z unie, je pomocí už dojednané dohody a jejím schválením v britském parlamentu. O žádné jiné ani o úpravách té stávající už unie podle Barniera vyjednávat nebude.

To jen zvýšilo hrozbu tvrdého brexitu někdy v druhé polovině roku. V britském parlamentu totiž stávající smlouva stále nemá šanci a nehlásí se k ní ani uchazeči o premiérské křeslo po Mayové.