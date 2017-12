Brexit důležitější než sociální témata? Vládní komise rezignovala na protest proti Mayové

Na protest proti britské premiérce rezignovala čtyřčlenná vládní komise pro odstraňování sociálních nerovností. Theresa Mayová se podle ní kvůli brexitu nevěnuje sociálním tématům, za která po nástupu do funkce slibovala bojovat. Uvedl to Alan Milburn, dosavadní předseda komise v rozhovoru pro The Sunday Times.

Londýn 19:03 3. prosince 2017