Čínský špion napojený na prince Andrewa nepracoval sám. Přesto vláda posiluje vztahy s Pekingem

Spojení s odsouzeným sexuálním násilníkem přivedlo v roce 2019 pozornost na prince Andrewa, syna tehdejší britské královny Alžběty. Ve stejné době, kdy se mluvilo o tom, že měl znásilnit nezletilou dívku a že má být zbaven titulů, se sblížil s čínským obchodníkem. Přátelství ukončilo vyhoštění Číňana ze země kvůli podezření ze špionáže. Londýn 18:14 16. prosince 2024

V současnosti 50letý Číňan nebyl dlouhou dobu ničím podezřelý. Ve Velké Británii studoval a označuje ji za svůj druhý domov, cituje ze soudního spisu americký deník New York Times. Pracoval jako poradce britských firem, které chtěly obchodovat s čínskými společnostmi.

Díky tomu se účastnil mnoha akcí, na některých se dostal až k tehdejším ministerským předsedům. Na pracovním stole tak měl fotografii s Davidem Cameronem nebo Theresou Mayovou. Přestože se u nich neprokázalo, že by jejich kontakty sahaly dál než k pořízení společných snímků, Číňan zatím známý jen pod zkratkou H6 měl jinou vlivnou osobní známost – prince Andrewa, syna bývalé královny Alžběty II. a bratra současného britského krále Karla III.

Na pozvání člena královské rodiny se Číňan podíval do Buckinghamského paláce i dalších sídel koruny, v roce 2020 dostal dokonce pozvání na princovy narozeniny. „Kromě jeho nejbližších důvěrníků sedíte na samém vrcholu stromu, na kterém by chtělo být mnoho a mnoho lidí,“ stálo v dopise, který našli vyšetřovatelé v jeho mobilu.

Stejný dopis obsahoval ale také jinou větu, která detektivy zarazila a která přispěla k jeho dalšímu vyšetřování: „Našli jsme způsob, jak nepozorovaně dostat relevantní lidi dovnitř a pryč z Windsoru.“ Tedy sídla prince, píše britský deník The Guardian.

Kontakty mezi Číňanem a princem Andrewem nebyly jen společenské, ale také obchodní. Vévoda z Yorku dal H6 pověření, aby ho zastupoval v mezinárodní finanční iniciativě s potenciálními partnery a investory z Číny. Číňan působil i jako neoficiální poradce. „Musím krotit očekávání. Je v zoufalé situaci a chytne se čehokoliv,“ stálo v jedné poznámce směřující na prince, kterou měl H6 v mobilu.

Na propojení člena královské rodiny a H6 se přišlo až ve chvíli, kdy byl Číňan zastaven v listopadu 2021 na hranicích pro podezření „z nepřátelské činnosti řízené jiným státem“. Následné vyšetřování odhalilo, že muž dříve pracoval jako nižší úředník v čínské vládě, vazbu na ní ale v žádných dokumentech nepřiznal.

V březnu 2023 byl proto z Británie vyhoštěn, minulý týden soud zamítl jeho odvolání. Princ Andrew uvedl, že na radu krále přerušil s mužem veškeré kontakty a že nikdy při setkáních neprobírali žádné citlivé informace. Čína veškerá obvinění odmítá. „Někteří jedinci ve Velké Británii jsou vždy připraveni k fabrikaci špionážních příběhů útočících na Čínu,“ uvedla podle BBC čínská ambasáda.

Rostoucí čínská hrozba

„H6 nepracoval sám,“ uvedl v e-mailové komunikaci pro iROZHLAS.cz Luke de Pulford, ředitel Meziparlamentní aliance k Číně (IPAC). Muž měl být součástí „masivní sítě United Front Work Department“, organizace spadající pod čínskou vládu s vazbami na armádu, která má na starosti vlivové operace po světě. Označil ho proto za vlivového agenta. „Protože nic z toho, co dělal, nebylo utajené. Spíš, než aby shromažďoval tajemství, tak je pravděpodobnější, že se jednoduše snažil získat větší vliv,“ popisuje.

Takových agentů působí podle de Pulforda ve Velké Británii nejméně několik stovek. Před nimi by mělo Británii chránit schéma s názvem FIRS, kdy se každý lobbista musí zaregistrovat, jinak mu hrozí až dva roky vězení. Na seznamu zemí, pro které tato povinnost platí, však Čína nefiguruje. Její přidání bylo z letoška odloženo na příští rok. Luke de Pulford to považuje za absurdní a doufá, že případ H6 by mohl pomoci rychlejšímu přijetí.

Čína je v poslední době stále častěji jmenována jako bezpečnostní hrozba pro Británii. V květnu ředitelka britské zpravodajské organizace GCHQ Anne Keast-Butlerová popsala Peking jako skutečné a rostoucí riziko v kyberprostoru. Číně obecně věnuje organizace víc zdrojů než jiným oblastem.

Ve stejném měsíci byli obviněni tři muži ze špionáže pro Hongkong, v dubnu byli zadržení dva Briti, včetně jednoho poradce v parlamentu, pro obvinění ze špionáže pro Čínu. Zároveň roste počet případů vyhrožování a sledování studentů, kteří prchli z Hongkongu poté, co kontrolu nad ním de facto přebral Peking. „Pokaždé je tu někdo, koho neznáme, kdo nás natáčí,“ cituje list The Economist jednoho studenta. „Nic neřeknou, jenom tam stojí a drží své telefony.“

Neohrozit ekonomiku

Jestli však dojde ke změně, není jisté. Případ H6 se totiž dostává na veřejnost v době, kdy vláda mluví o resetování vztahů s Pekingem. Čína jako pátý největší obchodní partner Spojeného království má zemi pomoct se zdravějším ekonomickým růstem. V lednu by při této příležitosti měla odletět do Číny ministryně financí Rachel Reevesová, následovat ji má i premiér Keir Starmer. Po sedmi letech půjde o první návštěvu britského premiéra v Číně.

Ministryně vnitra Yvette Cooperová uvádí, že přestože se zaměřují na národní bezpečnost, jde o komplexní problém. „Musíme zajistit, že máme s Čínou dobré ekonomické vazby a spolupráci,“ míní.

Luke de Pulford to vidí jinak. Podle něj jde o „katastrofální a krátkodobé nařízení, které z dlouhodobého pohledu povede jenom ke znevýhodnění Velké Británie“.