Britové po zmírnění uzávěry vyráží do přírody. Ministr zdravotnictví Hancock vyzývá k opatrnosti

Letošní začátek dubna je v Británii nejteplejší za posledních více než 50 let. V pondělí skončil po třech měsících zákaz cestování a lidé míří do přírody: do parků, na pláže a do lesa. Politici i policie vyzývá, aby lidé dál dodržovali karanténní opatření. Rušno bylo třeba na oblíbeném výletním místě nedaleko Londýna. Od stálého zpravodaje Surrey (Spojené království) 7:30 4. dubna 2021

Je deset hodin dopoledne a na obřím parkovišti poblíž lesa zbývá pár posledních volných míst. Svítí slunce, rtuť na teploměru šplhá nad dvacet stupňů a kdo mohl vyrazil do přírody. „Je fajn, že jsme mohli zase konečně někam vyrazit. Bydlíme sice na vesnici, ale za poslední tři měsíce, co jsme mohli chodit jen do nejbližšího okolí, tam už známe každý kámen,“ stýská si Stan.

Tady v kopcích Surrey se setkal po třech měsících se svojí sestrou Maggie. Ta přijela z půldruhé hodiny vzdáleného Londýna. „Trávit karanténu ve městě nebylo příjemné. Být zavřený s dalšími deseti miliony lidí, kteří můžou jen do nejbližšího parku.“

Vládní doporučení „zůstaňte doma“ se od pondělka změnilo na „zůstaňte v místě svého bydliště“. Od pondělka také platí některé drobné úlevy v proticovidových restrikcích. Na mnoha místech – jako třeba tady v lesích hrabství Surrey – to vypadá, jako by už pandemie skončila.

Lidé se procházejí, piknikují v trávě a všude je hlava na hlavě. „Jen, co pravidla umožnila lidem znovu cestovat, je tady každý den plno. Však to vidíš sám. Snažíme se, aby lidé dodržovali opatření, ale není to tak snadné,“ říká Tom, který pracuje na parkovišti na kopci Box Hill.

Za porušení protikoronavirových pravidel, jako jsou třeba rozestupy, hrozí lidem pokuta ve výši v přepočtu až šest tisíc korun. Zatím policie sází spíše na domluvu.

Před prodlouženým velikonočním víkendem ale ministr zdravotnictví Matt Hanckock vyzval spoluobčany, aby nedisciplinovaností nepokazili několikaměsíční úsilí.

