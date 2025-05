Velká Británie se potichu připravuje na ruský vojenský útok

Britské úřady mají aktualizovat 20 let staré plány, které by zemi nachystaly na válečný stav. Ministři se obávají, že by Spojené království nemělo proti Rusku převahu na bojišti, bylo by nepřipravené a špatně chráněné i na domácí půdě, píše britský deník The Telegraph. Svět ve 20 minutách Praha 9:37 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Keir Starmer po videokonferenci světových lídrů o Ukrajině | Foto: Leon Neal | Zdroj: Alamy / Profimedia

Kreml už několikrát Londýnu pohrozil útokem kvůli jeho podpoře Kyjeva. Británie navíc zvažuje vyslání svých vojáků na Ukrajinu. Odborníci varují, že nejdůležitější národní infrastruktura je špatně chráněná, včetně plynových terminálů, podmořských kabelů, jaderných elektráren i dopravních uzlů.

Aktualizace tajného „plánu obrany vlasti“ má zahrnovat strategii pro dobu bezprostředně po útoku i pro možnost, že by Británii zasáhly konvenční rakety, jaderné hlavice nebo kybernetické operace, které v době poslední aktualizace plánů v roce 2005 ještě nebyly tak nebezpečné jako dnes.

Plán poskytne premiérovi i kabinetu detailní instrukce, jak řídit zemi v době války nebo kdy se má vláda uchýlit do bunkru v Downing Street či odjet z Londýna. Rovněž má být zrevidována válečná strategie týkající se železniční a silniční sítě, soudů, poštovního systému a telefonních linek. Je samozřejmě nepravděpodobné, že by byl dokument někdy zveřejněný.

Vznikne protiraketový deštník?

Úřad vlády už vypracoval scénář pro případ, že by nepřátelský stát zahájil současně raketové a kybernetické útoky na národní infrastrukturu. Podle vyhodnocení rizik, které bylo zveřejněno v lednu, by měl úspěšný útok „zřejmě za následek úmrtí civilistů a zdravotníků“, napáchal by vážné hospodářské škody a narušil základní služby.

Ministerstvo obrany také vyzvalo vládu k vývoji britské formy izraelského lapače raket Železná klenba.

Jeden vysoce postavený představitel britského letectva v dubnu prozradil, že kdyby se první noc ukrajinského konfliktu odehrála ve Spojeném království, ruské rakety by prorazily britskou obranu a zničily by všechny cíle infrastruktury.

Rusko, Čína i Írán tvrdí, že vyvinuly hypersonické střely, které se umí pohybovat až desetinásobnou rychlostí zvuku a vyhýbají se obraně snadněji než konvenční balistické rakety.

Britští představitelé se bojí zejména o plynové terminály a pět aktivních jaderných elektráren, ze kterých by mohl po zásahu uniknout radioaktivní materiál a způsobit „vážné dlouhodobé bezpečnostní, zdravotní, přírodní a hospodářské následky“, varuje posudek. Vláda také vypracovala model pravděpodobnosti a následků útoku jadernou střelou, ale výsledky nezveřejnila.

Protikybernetická ochrana

Nový plán pro případ útoku se bude vůbec poprvé zabývat i kybernetickou válkou, která je podle ředitelů špionážních služeb jednou z nejnebezpečnějších hrozeb, kterým Británie čelí.

Hackeři, které Rusko podporuje, umějí vyřadit z provozu dopravní sítě i vládní úřady a způsobit výpadky elektřiny. Ředitel MI5 Ken McCallum v říjnu uvedl, že Moskva kvůli válce na Ukrajině zvýšila počet kybernetických útoků, jeho úřad vyšetřuje o 48 procent hrozeb více než před rokem. Vláda v dubnu poprvé oficiálně označila Rusko za hrozbu národní bezpečnosti.

Nový bezpečnostní plán vzniká podle takzvané Válečné knihy z dob studené války, která obsahuje pokyny, jak má vláda reagovat v případě jaderného útoku.

Válečná kniha obsahovala i plán evakuace premiéra a nejdůležitějších ministrů, kteří se mají v případě bombardování Londýna uchýlit do bunkru v Cotswoldsu. Královna Alžběta II. se měla zachránit na královské jachtě.

Podle starého plánu se Británie měla rozdělit na 12 zón, které by řídili ministři, vojenští velitelé, policejní náčelníci a soudci se zvláštními pravomocemi. Podle některých scénářů se měly vytvořit zásoby potravin a stavebního materiálu a lidé je měli dostávat podle přídělového systému.

Stanice BBC měla být pověřena zveřejňováním oznámení o dostupných krytech a nejvýznamnější umělecká díla se měla přestěhovat z Londýna do Skotska.

Na obranu půjdou 2,5 % HDP

V současnosti se ministři chystají zveřejnit „strategické hodnocení obrany“, které zkoumá stav ozbrojených sil. Podle ministerstva obrany má dokument pojednávat i o možnostech posílení vnitřní bezpečnosti, včetně obrany proti raketám, a o připravenosti armády na válku poté, co řadu desetiletí klesal počet vojáků.

Premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené království bude od roku 2027 vydávat na obranu 2,5 procenta hrubého domácího produktu, ale o detailech ministři ještě nerozhodli, uzavírá britský The Telegraph.

