Rodina Brita zabitého manželkou amerického diplomata dohodla odškodnění. ‚Je to velká úleva‘

Manželka amerického diplomata působícího v Británii Sacoolasová podle vyšetřovatelů zavinila srážku s 19letým Harrym Dunnem. Údajně jela s autem po nesprávné straně silnice, když se střetla s mladíkem na motorce. Podle policie žena nejprve s vyšetřovateli spolupracovala, ale několik týdnů po nehodě díky diplomatické imunitě Británii nečekaně opustila.

Spojené státy ženu amerického diplomata odmítly vydat, což způsobilo napětí mezi Washingtonem a Londýnem. Británie a USA se poté dohodly na změně pravidel diplomatické imunity. Rodinní příslušníci diplomatů už nejsou chráněni před trestným stíháním, aby se neopakovala podobná situace.

Dunnovi rodiče podali proti 44leté ženě civilní žalobu u okresního soudu ve městě Alexandria v americkém státě Virginie, ve které požadovali finanční náhradu.

„Pro Harryho rodiče je velká úleva, že občanskoprávní spor skončil úspěchem,“ uvedl mluvčí rodiny Radd Seiger, který nesdělil žádné podrobnosti o odškodnění. „Rodina má nyní pocit, že se může soustředit na trestní případ a dlouho očekávané vyšetřování Harryho smrti, které bude následovat,“ dodal.

Sacoolasová dříve uvedla, že se dobrovolně do Británie vrátit nehodlá, neboť by tam mohla skončit za mřížemi kvůli „hrozné, ale neúmyslné nehodě“.

