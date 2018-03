V Británii zemřel Rus Nikolaj Gluškov, měl blízko ke kritikovi Kremlu Berezovskému

V Británii byl nalezen mrtvý přítel ruského miliardáře a ostrého kritika Kremlu Borise Berezovského Nikolaj Gluškov. Napsal to v úterý britský deník The Guardian. Berezovskij záhadně zemřel už před pěti lety. Případu Gluškovovy smrti se ujali detektivové protiteroristické brigády, a to z preventivních důvodů právě kvůli jeho minulosti a okolí, upozornila londýnská metropolitní policie. Londýn/Moskva 18:17 13. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:20 13. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský miliardář Boris Berezovskij | Foto: Reuters

Gluškovovo tělo objevili členové rodiny v jeho domě v Londýně během pondělní noci. Příčina jeho smrti není zatím jasná. O smrti 68letého bývalého spolupracovníka miliardáře Berezovského informoval na facebooku zakladatel listu Moscow Times Damian Kudrjavcev.

Britská policie označuje Gluškovovu smrt zatím za nevysvětlenou, dokud nebude brzy provedena pitva. Zároveň uvedla, že neexistuje přímý důkaz, že by jeho smrt měla souvislost s otravou bývalého ruského agenta v britských službách Sergeje Skripala a jeho dcery Julije.

Gluškov byl v 90. letech náměstkem generálního ředitele ruských státních aerolinek Aeroflot, které podle obvinění Moskvy spolu s Berezovským údajně připravil o stamiliony dolarů. Gluškov byl v roce 1999, kdy se Berezovskij nepohodl s Vladimirem Putinem a uprchl do Británie, obviněn z praní špinavých peněz a podvodů. Ve vězení strávil pět let a propuštěn byl v roce 2004. Poté se odstěhoval také do Británie, kde dostal politický azyl.

Podle The Guardian Gluškov poskytl v roce 2011 důkazy místnímu soudu ve prospěch Berezovského v jeho podnikatelském sporu s dalším ruským oligarchou Romanem Abramovičem, který s Putinem naopak udržuje dobré vztahy. Berezovskij obvinil Abramoviče, že ho obral v přepočtu o pět miliard dolarů.

Berezovského tělo bylo v roce 2013 nalezeno oběšené v jeho domě. Gluškov vždy pochyboval o tom, že by Berezovskij spáchal sebevraždu.

Berezovskij se přátelil s bývalým ruským agentem Alexandrem Litviněnkem, který zemřel v roce 2006 na otravu radioaktivním poloniem. I za jeho smrt nese podle Británie odpovědnost Rusko.

