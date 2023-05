Ukrajina, Rusko, Sýrie i Súdán. Britské speciální jednotky za posledních 12 let působily v 19 zemích

Jednotky SAS a další britské speciální jednotky se v posledních 12 letech zapojily do tajných operací v 19 zemích, včetně Nigérie, Filipín, Ruska a Sýrie. V poslední době tyto elitní vojenské jednotky, které působí v utajení a britská vláda jejich nasezení nikdy oficiálně nepotvrdila, operovaly také na Ukrajině a v Súdánu. Londýn 22:47 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britské jednotky se zapojily do tajných operací v 19 zemích (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na základě uniklých informací to tvrdí londýnská charitativní organizace monitorující ozbrojené konflikty Action on Armed Violence (AOAV), v úterý o tom informoval deník The Guardian.

Stovky bojových dronů a rakety protivzdušné obrany. Britové slíbili Ukrajině další vojenskou pomoc Číst článek

Britský premiér nebo ministr obrany obvykle tyto vojáky posílají na vysoce rizikové mise do konfliktů, jichž se Británie neúčastní.

AOAV na základě uniklých informací upozornila na opakované nasazení Britů v Sýrii, kde od roku 2012 pomáhali povstaleckým skupinám bojovat proti prezidentu Bašáru Asadovi. V roce 2013 byli také údajně vysláni, aby identifikovali vojenské cíle před bombardováním, které nakonec poslanci zamítli.

Autoři zprávy uvedli, že rozsáhlý seznam nasazení vznikl navzdory nedostatečnému dohledu nad působením speciálních jednotek.

Zatímco zapojení do válečného konfliktu musí v Británii schválit poslanci, speciální jednotky mohou být nasazeny bez souhlasu Dolní sněmovny a jejich akce nepodléhají dohledu žádného parlamentního výboru, napsal The Guardian.

Obavy ohledně transparentnosti

„Rozsáhlé nasazení britských speciálních sil v mnoha zemích v uplynulém desetiletí vyvolává vážné obavy ohledně transparentnosti a demokratického dohledu,“ uvedl výkonný ředitel AOAV Iain Overton. „Absence souhlasu parlamentu a zpětných přezkumů těchto misí je hluboce znepokojující,“ dodal.

Krátce po zabití 38 lidí, včetně 30 Britů, v hotelu v Tunisku v roce 2015 dal údajně tehdejší britský premiér David Cameron jednotkám volnou ruku při dopadení a zabití islamistických lídrů na Blízkém východě.

Islámský stát a teď i wagnerovci? Británie je chce podle médií zařadit na seznam teroristů Číst článek

Letos v březnu však začalo veřejné vyšetřování obvinění, že SAS byly v Afghánistánu v letech 2010 a 2011 zodpovědné za 54 hromadných vražd, zejména při nočních zátazích.

Speciální jednotky se často podílejí na záchraně rukojmích a na evakuaci lidí. Jednotka SBS se v roce 2012 neúspěšně pokusila zachránit Brita a Itala držené islamistickou skupinou v Nigérii. V roce 2019 se naopak podařilo zachránit pár držený na Filipínách v rámci mise, kterou britské speciální síly pomáhaly naplánovat a pro kterou vycvičily filipínskou armádu.

Letos v dubnu po propuknutí bojů v Súdánu zajistily speciální jednotky evakuaci asi 20 britských diplomatů přes letiště u Chartúmu, vyjmenoval The Guardian operace s odkazem na AOAV.

Úplný seznam zemí zahrnuje také Alžírsko, Estonsko, Francii, Omán, Irák, Keňu, Libyi, Mali, Kypr, Pákistán, Somálsko a Jemen. Mluvčí ministerstva obrany k tomu uvedl, že je „dlouhodobou politikou vlád nekomentovat činnost britských speciálních sil“.