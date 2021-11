V Británii je nedostatek veterinářů. Vytěžují je kontroly kvůli brexitu i vyšší počet domácích zvířat

Lidé v Británii by si měli podle doporučení tamní veterinární asociace (BVA) dobře rozmyslet, zda si k Vánocům nadělí kočku nebo psa. Než se k takovému kroku rozhodnou, měli by si zjistit, zda by se o zdraví jejich zvířecího mazlíčka měl kdo postarat. Na svých internetových stránkách na to upozornil The Guardian.

