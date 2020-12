Velká Británie vězí na pokraji tvrdého brexitu. A jih země se teď navíc vypořádává se šířením nové mutace koronaviru, která je podle odborníků výrazně nakažlivější. Přestože se nezdá, že mutace způsobuje horší průběh nemoci, dostalo se Spojené království do izolace od zbytku Evropy. Imunolog Václav Hořejší ale uklidňuje, že virus mutuje neustále a zatím se nezdá, že by jihoanglická forma způsobovala horší průběh onemocnění. Praha 17:39 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Velké Británii se ale sešly dvě krizové situace najednou – epidemie a brexit | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pro úspěšné trasování nových variací viru je podle Hořejšího zásadní intenzivní testování, které v Británii probíhá. „Od začátku pandemie tam bylo provedeno asi 140 tisíc kompletních sekvencí virů získaných od různých pacientů. U nás to bylo jen několik desítek.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jako dokonalá bouře. Británie zápolí s epidemií a brexitem zároveň, do toho Vánoce, říká novinářka

Podle Hořejšího byl kmen ojediněle zaznamenán také v Dánsku, Nizozemsku nebo Jižní Africe. „Je docela možné, že to jsou ojedinělé výskyty, které neměly dosud šanci se rozšířit. A že zrovna v Anglii tento kmen našel zvlášť příznivé podmínky, třeba superpřenašeče. Ale to všechno pořád nevíme,“ odhaduje imunolog pro Český rozhlas Plus.

„Není to překvapením. Trochu jiná forma koronaviru převládla i na přelomu dubna a května v Itálii,“ dodává Hořejší.

Epidemie, brexit a Vánoce

Ve Velké Británii se ale sešly dvě krizové situace najednou – nejen epidemie, ale i brexit. A k tomu máte ještě Vánoce, komentuje aktuální zjitřenou situaci v zemi Tereza Anteneová, novinářka žijící v Londýně.

„Je to situace, která se dá přirovnat k dokonalé bouři,“ říká. „Přísun negativních informací je neustálý. Obávám se, že ta panika už tady je a nedá se zastavit. Stejně jako když začala pandemie, to byly taky prázdné regály. Myslím, že to brzy nastane,“ vysvětluje Anteneová.

„Nedostatku zboží v regálech jsem si zatím nevšimla, ale to se může změnit třeba už ve čtvrtek nebo v pátek,“ míní novinářka. A připomíná, že například většina zeleniny se do Británie dováží z kontinentální Evropy.

Dodává přitom, že ve světle končícího a zatím stále neúspěšného vyjednávání o podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie lze spekulovat o možnosti, že Francie na 48 hodin zavřela svou hranici s ostrovním státem ve snaze přitlačit unijního odpadlíka ke zdi.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Šárky Fenykové a Jana Bumby.