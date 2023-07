Na britské železnici začala šestidenní stávka, zkomplikuje i dopravu na tenisový Wimbledon

Cestující ve Velké Británii se musí znovu obrnit dávkou trpělivosti, a to kvůli dlouhým zpožděním a výlukám vlaků. Do stávky, která potrvá nepřetržitě od pondělí do soboty, vstoupili zaměstnanci patnácti dopravních společností. Protest anglických železničářů zkomplikuje cestu i fanouškům tenisu, v pondělí totiž začíná slavný turnaj ve Wimbledonu. Londýn 16:31 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stávky na britských železnicích trvají už několik měsíců (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Během šestidenní stávky nebudou přerušeny všechny spoje, ale protože společností, jejichž zaměstnanci stávkují, je celkem patnáct, tak na železnici bude především zmatek. Některé společnosti ruší první a poslední spoj, další každý druhý vlak a některé vlaky pojedou jenom část své běžné trasy.

Proto byli lidé už v pondělí ráno vyzváni, aby si vždy důkladně ověřili, jaký konkrétní spoj jezdí, nebo nejezdí. Co se týče turnaje Wimbledon, tak společnost South Western Railway upozorňuje, aby si cestující, kteří na tenis budou mířit, vyhradili velkou časovou rezervu, protože se to může cestou zkomplikovat.

A další menší společnost Chiltern Railways zase vyzývá, aby lidé vlaky ani nejezdili a zároveň informuje, že její spoje na stadionu ve Wembley během stávky zastavovat nebudou. Komplikace tedy jsou a budou značné.

Stávky na britských železnicích trvají už několik měsíců, v červnu se jich účastnili zaměstnanci desíti železničních společností, po současném šestidenním maratonu budou ještě během července stávkovat čtyři dny členové jiných odborových organizací. Společným jmenovatelem protestů je požadavek na vyšší platy

Aktuální stávka požaduje, aby se řidičům platily přesčasy, protože tvrdí, že bez práce přesčas by se jízdní řády nedaly dodržet. Momentálně jsou stávky na britských železnicích naplánované už do Vánoc, ale předseda jednoho z velkých železničních odborových svazů se nechal slyšet, že mohou trvat klidně 20 let.

Srovnání platů strojvedoucích s ostatními profesemi je poměrně komplikované, protože vlakový personál pracuje čtyři dny v týdnu. Průměrná mzda ve Spojeném království činí asi 31 000 liber (asi 856 tisíc korun) za rok a strojvůdce má se čtyřdenním pracovním týdnem zhruba 65 000 liber (asi 1 794 000 korun) za rok. Dosáhne tedy přibližně na dvojnásobek průměrné britské mzdy.