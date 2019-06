První odpadlík: z boje o premiérský úřad v Británii odstoupil ministr zdravotnictví Hancock

V boji o pozici lídra britské Konzervativní strany a tedy i o vedení britské vlády zůstává šestice kandidátů poté, co z něj v pátek odstoupil ministr zdravotnictví Matt Hancock. Ve čtvrtečním prvním kole volby získal jen 20 hlasů konzervativních poslanců a konec jeho kampaně byl tak poměrně očekávaný. Největší favorit Boris Johnson je mezitím pod velkým tlakem svých soupeřů kvůli tomu, že se podle nich vyhýbá kontaktu s médii. Londýn 16:05 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matt Hancock před Downing Street. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

„Šel jsem do volby jako kandidát budoucnosti, ale strana z pochopitelných důvodů hledá kandidáta pro jedinečné okolnosti, kterým čelíme právě teď,“ sdělil Hancock v prohlášení pro média. „Rozhodl jsem se tudíž z tohoto souboje odstoupit a budu hledat nejlepší cestu pro prosazování hodnot, které jsme zastávali,“ dodal.

Do druhého kola hlasování konzervativních poslanců, které je naplánované na úterý, prošel poměrně těsně a nové kritérium 33 hlasů by zřejmě bylo nad jeho síly. Hlavní otázkou nyní je, kterého ze svých dosavadních konkurentů Hancock před pokračováním volby podpoří.

Spekuluje se, že by to mohl být ministr životního prostředí Michael Gove, případně ministr vnitra Sajid Javid. Rozhodnutí prý Hancock učiní v nejbližších dnech.

‚Hlavně nechybovat‘

Jasným favoritem boje o premiérský post zůstává exministr zahraničí Johnson. Čtvrteční hlasování jasně ovládl se 114 hlasy, a pokud mu podpora vydrží, má jisté místo ve finální dvojici, z níž budou v poslední fázi volby vybírat řadoví členové Konzervativní strany.

Mnozí komentátoři mají za to, že o vítězství už by mohly Johnsona připravit pouze jeho vlastní chyby. Někdejší starosta Londýna, který v minulosti mnohokrát svými výroky vyvolal pobouření, ale v těchto dnech příliš před novináři nevystupuje a v pátek vyšlo najevo, že se nezapojí do nedělní televizní debaty kandidátů na kanále Channel 4.

Všichni jeho soupeři již účast ve vysílání slíbili a Johnsona se snažili dostat pod tlak společným prohlášením o významu podobných debat.

„Jestliže chcete být premiérem Spojeného království, musíte jít na veřejnost a představit svou vizi. Co by na to řekl (válečný premiér Winston) Churchill, kdyby se někdo, kdo se chce stát předsedou vlády, ukrýval před médii a neúčastnil se těchto významných událostí?“ řekl v pátek ministr zahraničí Jeremy Hunt, který skončil ve čtvrtečním hlasování druhý s odstupem 71 hlasů za Johnsonem.

Favorit volby nicméně v pátek v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio 4 oznámil, že se zúčastní televizní debaty veřejnoprávní vysílací společnosti, která se uskuteční v úterý po druhém kole volby. Do konce příštího týdne by pak měla být známá dvojice uchazečů pro poslední fázi souboje. Její výsledek bude ohlášen v týdnu od 22. července.