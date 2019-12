ONLINE: Britové rozhodují o osudu Johnsonova plánu pro brexit. Konzervativcům jde ve volbách o 326 křesel

V Británii odstartovaly předčasné parlamentní volby klíčové nejen pro obyvatele Spojeného království. Výsledek hlasování naznačí, zda se začátkem příštího roku vládě podaří dotáhnout odchod země z Evropské unie, k volbám proto upíná pozornost také celá unijní sedmadvacítka. Premiér Boris Johnson slibuje uskutečnění brexitu do 31. ledna, k tomu ale potřebuje získat parlamentní většinu. Jistou ji ale nemá. Londýn 8:02 12. 12. 2019 (Aktualizováno: 8:39 12. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice se snaží legislativou sebrat vládě možnost odejít z EU bez dohody. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

S úderem se hodiny ranní v Británii odstartovaly volby, které rozhodnou kdy, jak a zda vůbec Spojené království opustí Evropskou unii. Předvolební průzkumy vede Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona, pro kterého je dotažení brexitu ke konci ledna příštího roku téměř jediným bodem volebního programu.

Den do hlasování. Johnson se svou brexitovou strategií hraje o vše. Co na to průzkumy a odborník? Číst článek

Aby Boris Johnson pohodlně protlačil svůj brexitový plán přes parlament, potřebuje získat většinu 326 mandátů z celkových 650. Jeho šance nejsou malé, některé průzkumy ale naznačují, že by na ni dosáhnout nemusel. V době, kdy je dění ve Spojeném království už čtyři roky ochromené tématem brexitu, totiž řada voličů zůstávala do poslední chvíle nerozhodnutá.

Uspěje Johnson se svou strategií? Předběžné výsledky má veřejnoprávní BBC zveřejnit krátce po ukončení hlasování v deset večer britského času, konečný verdikt se však britská veřejnost dozví až následující ráno v pátek 13. prosince. Sledujte napjaté volební okamžiky britských voleb v našem online přenosu.

8:50

Vedle brexitu byl důležitým tématem předvolebních debat také osud britského systému veřejné zdravotní péče známého pod zkratkou NHS. Na sliby o zlepšení NHS vsadil především lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn, kterému v posledních dnech kampaně „posloužil“ také snímek chlapce s podezřením na zápal plic, jenž musel ležet v nemocniční chodbě, protože pro něj nebylo lůžko.

Vote Labour today to save our NHS. pic.twitter.com/Dl7r1O3qzF — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 12, 2019

8:32

Hlavní poselství kampaně premiéra a šéfa konzervativců Borise Johnsona je jasné: uskutečnit brexit.

8:22

Podle průzkumů se čeká vítězství Konzervativní strany, otázkou ale zůstává, zda její kandidáti vyhrají v nejméně 326 volebních obvodech, což by znamenalo většinu v 650členné Dolní sněmovně potřebnou pro sestavení vlády. V případě, že by konzervativci absolutní většinu neměli, mohl by se moci chopit menšinový kabinet v čele s labouristou Corbynem, který by si ale musel vyjednat podporu menších stran.

Volební lístek | Zdroj: Reuters

8:00

S úderem osmé hodiny středoevropského času se ve Velké Británii otevřely volební místnosti.