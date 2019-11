Předvolební sliby obou hlavních stran v Británii jsou nerealistické, tvrdí institut

Konzervativci ani labouristé nenabízejí podle britského Institutu pro fiskální studia důvěryhodné plány svých investic. Všechny politické strany, které se budou ucházet o voliče v předčasných prosincových volbách, slibují vedle vyřešení brexitu i velké sumy peněz do veřejného sektoru. Podle ekonomů jsou ale mnohé sliby nerealistické. Londýn 9:48 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf konzervativců Boris Johnson spolu s předsedou labouristů Jeremym Corbynem | Foto: Jonathan Hordle/ITV | Zdroj: Reuters

Konzervativní strana slibuje například zvýšení počtu policistů a zdravotních sester nebo výstavbu sociálních bytů. To vše společně se snižováním daní.

Podle ředitele Institutu pro fiskální studia Paula Johnsona to ale není reálné a vláda by musela utratit mnohem víc, než plánuje.

Za nerealistický označují ekonomové i plán opozičních labouristů. Ti slibují investice do infrastruktury v přepočtu za 7,5 bilionu korun. Zároveň hodlají znovu zestátnit železnici, poštu a energetiku.

Volby v Británii

Předčasné parlamentní volby se ve Velké Británii budou konat 12. prosince. Do 650členné Dolní sněmovny jsou poslanci voleni jednokolovým systémem v jednotlivých obvodech.

Volby byly vypsány po novém odkladu britského odchodu z Evropské unie a premiér Boris Johnson slibuje v případě úspěchu brexit na konci ledna na základě upravených podmínek dojednaných v říjnu. Labouristé jeho plán odmítají a chtějí vyjednat lepší „rozvodovou dohodu“. O té by pak podle jejich představy měli Britové hlasovat v novém referendu půl roku po volbách.

Analytická společnost YouGov ve středu zveřejnila výsledky sofistikovaného modelu zkoumajícího rozložení sil v jednotlivých volebních obvodech. Pokud by se volby konaly nyní, vládní konzervativci v čele se současným premiérem Johnsonem by podle modelu získali v Dolní sněmovně 359 křesel a tedy pohodlnou hlasovací většinu.

Pro Konzervativní stranu by 359 mandátů znamenalo ve srovnání s rokem 2017 posílení o 42 křesel. Šlo by o nejlepší výsledek od roku 1987.

Opoziční labouristé v čele s Jeremym Corbynem by podle nové studie získali 211 mandátů. To by pro ně znamenalo oproti minulým volbám ztrátu 51 křesel a druhou nejtěžší porážku od konce druhé světové války.

Stejná metoda byla poprvé použita při minulých volbách v roce 2017 a tehdy správně předpověděla patovou situaci v dolní komoře parlamentu deset dní před hlasováním.