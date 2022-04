Ukrajinští vojáci se učí v Británii zacházet s moderními obrněnci. Další jsou na výcviku v USA

Ukrajinští vojáci se v Británii cvičí v zacházení s moderními obrněnými vozidly, která Londýn slíbil dodat na Ukrajinu. Při návštěvě Indie to řekl premiér Boris Johnson. Podle něj jsou to desítky příslušníků ukrajinské armády, do vlasti by se měli vrátit společně se zásilkou celkem 120 obrněných vozů Wolfhound a Mastiff. Londýn 19:09 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci se mají do vlasti vrátit mimo jiné s obrněnci Mastiff. | Foto: Stefan Wermuth | Zdroj: Reuters

Mluvčí britského premiéra odmítl, že by výcvik ukrajinských vojáků mohl vyostřit konflikt s Ruskem.

„Pokud tady někdo vyhrocuje situaci, pak je to (ruský prezident Vladimir) Putin, jeho režim a jeho kroky na Ukrajině. My jednoduše spolupracujeme se spojenci, abychom Ukrajincům dodali co nejlepší prostředky pro to, aby se mohli bránit,“ řekl.

Drony, dělostřelecké zbraně a munice. USA dají Ukrajině vojenskou pomoc za 800 milionů dolarů Číst článek

Podle deníku The Times je v Británii více než 20 ukrajinských vojáků, před dvěma týdny se mimo jiné zúčastnili ukázky zbraní 3. divize britské armády poblíž Salisbury.

V pátek Johnson řekl, že Londýn plánuje poslat do Polska ze své výzbroje tanky, aby Varšavě umožnil dodat na Ukrajinu tanky sovětské výroby T-72, kterými disponuje polská armáda. Podle The Times Británie chce do Polska vyvézt tanky Challenger 2.

Také Spojené státy tento týden oznámily, že vycvičí ukrajinské vojáky „mimo území Ukrajiny“ a naučí je užívat moderní houfnice, které Washington Kyjevu přislíbil.

Další Ukrajince učí Britové v Polsku používat jimi dodané protiletecké střely, napsal list The Guardian.