Může nabourat brexit, přesto dostal zelenou. Britští poslanci schválili zákon o vnitřním trhu

Poslanci Dolní sněmovny britského parlamentu v úterý schválili kontroverzní návrh zákona o vnitřním trhu. Informovala o tom agentura Reuters, podle které by zákon vláda premiéra Borise Johnsona mohla použít, aby nabourala jeden z pilířů dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Předlohu ještě musí schválit Sněmovna lordů. Londýn 22:10 29. 9. 2020 (Aktualizováno: 23:21 29. 9. 2020)

Návrh zákona poslanci schválili poměrem hlasů 340 ku 256. Učinili tak navzdory tomu, že členové vlády před nedávnem přiznali, že by zákon porušil mezinárodní právo. Podle ministra pro Severní Irsko Brandona Lewise ale jen „velmi specifickým a omezeným způsobem“.

Premiér Johnson zákon obhajuje jako nezbytnou pojistku a „záchrannou síť" pro případ, že s Bruselem nevyjedná obchodní dohodu. Zabránit zákonem chce především tomu, aby EU používala otázku Severního Irska jako „klacek" proti Británii.

Zákon v případě schválení umožní britské vládě nabourat jeden z pilířů brexitové dohody, kterou loni Johnson s EU uzavřel. Norma míří na takzvaný protokol o Severním Irsku, který stanovuje, že na tuto část Spojeného království se i po přechodném období po brexitu, tedy po konci letošního roku, budou vztahovat pravidla jednotného unijního trhu. Cílem protokolu je předejít kontrolám na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Zákon o vnitřním trhu má naopak zajistit plynulou výměnu zboží mezi čtyřmi částmi Spojeného království: Anglií, Walesem, Skotskem a Severním Irskem. Na jeho základě by se nemělo na cestě mezi Severním Irskem a zbytkem země zboží vůbec kontrolovat. To však odporuje dohodě s EU.

Unie návrh zákona o vnitřním trhu kritizuje. Londýnu dala čas do konce září, aby z textu odstranil „problematické části“. Nesouhlas s normou vyjádřila také pětice bývalých britských premiérů: konzervativci Theresa Mayová, David Cameron a John Major a labouristé Tony Blair a Gordon Brown. Normu kritizují i opoziční strany. Podle nich je v sázce důvěryhodnost Británie ve všech budoucích mezinárodních jednáních. Pozměňovací návrh předložený labouristy ale sněmovna v úterý neschválila.

Návrh zákona měl i řadu kritiků ve vládní Konzervativní straně, Johnson ale nakonec většinu přesvědčil, aby pro něj hlasovali. Slíbil jim, že budou moci o použití pravomocí vyplývajících ze zákona v parlamentu hlasovat.

Podle agentury Reuters se očekává, že Sněmovna lordů bude o návrhu zákona debatovat až do začátku prosince. Johnsonova vláda nemá v horní komoře parlamentu většinu a je možné že se lordi pokusí zákon změnit. Novou verzi by následně museli opět schválit i poslanci Dolní sněmovny. Pokud by s ní nesouhlasili, mohli by Sněmovnu lordů přehlasovat.

V Bruselu v úterý začalo další, deváté a zatím poslední plánované kolo jednání EU s Británií o budoucích vztazích. Rozhovory delší dobu váznou a spory kolem zákona o vnitřním trhu napětí jen zvyšují. Británie odešla z EU na konci ledna, do konce tohoto roku je v takzvaném přechodném období.

Obě strany hlásí, že dohodu je třeba dokončit nejpozději v říjnu. Zatímco EU se chce dohodnout do konce měsíce, Johnson si stanovil lhůtu do 15. října, tedy do dne začátku summitu prezidentů a premiérů 27 zemí EU.

Neshody v jednáních panují především nad pravidly hospodářské soutěže, dohledu nad nimi či rybolovem. Pokud se nakonec Brusel s Londýnem nedohodnou, bude se mezi Británií a unijním blokem obchodovat na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO).