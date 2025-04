‚Velká varovná červená vlajka.‘ Muskův úřad smazal 10 gigabajtů utajovaných dat, upozornil whistleblower

Stát se to jinak, šetřily by americké úřady možný kyberútok pocházející z Ruska. Odstranění citlivých informací a mazání stop po aktivitě, ke kterým došlo na začátku března v systémech Agentury pro práva zaměstnanců, ale nikdo neřeší. Nepodnikl je totiž žádný cizí stát, ale jiná americká instituce, Úřad pro efektivitu vlády (DOGE) řízený Elonem Muskem. Muži, který na to upozornil, nyní chodí výhrůžky. Washington 6:00 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Whistleblower Daniel Berulis z Národní rady pro pracovní vztahy | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Jednu z nejnovějších informací o tom, jak operuje Úřad pro efektivitu vlády (DOGE), pochází od whistleblowera Daniela Berulise, který pracuje v nezávislé federální agentuře Národní rada pro pracovní vztahy.

Její činnost zahrnuje přijímání stížností od zaměstnanců po celých Spojených státech na jejich zaměstnavatele a následné vyšetřování, zda skutečně dochází k neférovému jednání, případně i k neférovým obchodním praktikám.

Na serverech rady jsou tak informace nejen o tom, kdo a na koho stížnost podal, ale obsahují také obchodní tajemství, výpovědi svědků, informace o probíhajících soudních sporech a jména lidí, kteří chtějí ve svých firmách vytvořit odbory.

Všechny informace jsou utajené. Kdyby se dostaly do cizích rukou, mohly by například dát konkurenci výhodu, což by vedlo k nekalé soutěži, zároveň by to ale také mohlo znamenat, že se lidé budou bát nahlašovat porušování zákonů svými zaměstnavateli, píše americká stanice NPR. Případně by to mohlo ohrozit i samotné nahlašovatele porušování zákona.

Data, která pomohl chránit zpřísněním pravidel právě i Berulis, však nyní částečně ze serverů rady zmizela, upozornil. Instituce na začátku března přišla o 10 gigabajtů dat. Došlo k tomu ve stejné době, kdy zaměstnanci Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE), který vede Elon Musk, požádali o neomezený přístup k systémům agentury. Následně si prosadili, aby jejich aktivita v online prostoru nebyla nijak sledována.

„To byla obrovská varovná červená vlajka. To se prostě nedělá. Porušuje to každý základní koncept bezpečnosti a nejlepší praxe,“ uvedl Berulis pro stanici NPR. Stejně hovoří i odborníci na kyberbezpečnost, se kterými NPR mluvila. Postup, který zvolili zaměstnanci DOGE, je shodný s tím, jaký používají kriminálníci nebo státní hackeři, uvedli.

Po týdnu tým z DOGE agenturu opustil a své dočasné účty, kterými do jejího systému vstupoval, smazal. Není jasné, jaká data byla smazána či zda byla vytvořena jejich kopie a kde se případně může nacházet. Právní experti, které oslovila NPR, se domnívají, že ať už šlo o jakékoliv informace, neměly opustit servery Národní rady pro pracovní vztahy. Shodují se také na tom, že DOGE je ke své činnosti nepotřebuje.

„Nedokážu říct, co bylo jejich cílem nebo co s daty dělají. Ale můžu říct, že část skládačky, kterou můžu kvantifikovat, je děsivá,“ dodal k tomu Berulis.

Výhrůžný dopis

Ještě v době, kdy DOGE v agentuře operovalo, zaznamenalo její IT oddělení několik podezřelých pokusů o přihlášení. Přihlašovací údaje byly správné, šlo o ty, které informatici vydali právě pro DOGE. Přístup do systému však byl zamítnut kvůli IP adresám, které pocházely z Ruska.

Začalo proto interní vyšetřování v čele s Danielem Berulisem. Vedení Národní rady pro pracovní vztahy ho ale následně, podle něj bez dalšího vysvětlení, zastavilo.

Následně Berulis na svých domovních dveřích našel nalepenou obálku obsahující výhrůžný vzkaz, kde bylo naznačeno, že souvisí s jeho nahlášením narušení bezpečnosti. V obálce byla i jeho fotografie pořízená ve chvíli, kdy venčil ve svém sousedství psa. Vyfotil ji dron.

„Pokud zveřejněné informace nevyvolávaly samy o sobě obavy, pak fyzické zastrašování a cílené sledování mého klienta už ano. To, co se stalo panu Berulisovi, se pravděpodobně děje i dalším a přibližuje naši zemi blíž k autoritářským režimům než k otevřené a svobodné demokracii,“ uvedl whistleblowerův právník Andrew Bakaj.

Žaloby na DOGE

Daniel Berulis proto sesbíral veškeré důkazy a poslal dopis senátorům z Republikánské i Demokratické strany. Kvůli výhrůžkám se rozhodl mluvit i s médii. „Vidíme, že data, která jsou tradičně chráněna na nejvyšší úrovni, jsou odstraňována a lidé, kteří se snaží to zastavit a kteří říkají ‚ne‘, jsou jeden po druhém odstraňováni,“ citovala agentura Reuters Berulise.

Mluvčí Národní rady pro pracovní vztahy Tim Bearese uvedl, že interní vyšetřování žádné narušení bezpečnosti dat neodhalilo. DOGE se k obvinění nevyjádřil.

Americké federální soudy řeší už víc než deset žalob na DOGE a žádají vysvětlení, proč úřad potřebuje přístup k soukromým datům Američanů, včetně čísla sociálního zabezpečení (které by se dalo přirovnat například k našemu rodnému číslu), zdravotních dat nebo informací o odvádění daní.

Trumpova administrativa podle NPR zatím na otázku neposkytla konzistentní odpověď a obavy z porušování soukromí a zásad kyberbezpečnosti ignoruje.