‚Velmi komplexní plán.‘ Trump v Bílém domě povede jednání o Gaze, řekl americký vyslanec Witkoff

Prezident Spojených států Donald Trump bude ve středu v Bílém domě předsedat velkému jednání o palestinském Pásmu Gazy, tématem budou i poválečné plány pro tento region. V úterním rozhovoru s televizí Fox News to prohlásil americký vyslanec Steve Witkoff. Izrael v Gaze vede ofenzivu proti teroristickému hnutí Hamás.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Steve Witkoff

Witkoff neupřesnil, kdo se jednání v Bílém domě zúčastní, setkání ale označil za velké. | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: POOL / AFP / Profimedia

Americké ministerstvo zahraničí následně podle agentury Reuters sdělilo, že šéf diplomacie USA Marco Rubio se ve středu ve Washingtonu setká s izraelským kolegou Gideonem Saarem.

Witkoff neupřesnil, kdo se jednání v Bílém domě zúčastní, setkání ale označil za velké. „Zítra (dnes SELČ) máme velké zasedání v Bílém domě, které povede prezident. A je to velmi komplexní plán, který připravujeme,“ odpověděl na otázku, zda „existuje plán pro Gazu na den poté“.

Smrt novinářů v Gaze? Ženevské úmluvy jsou nevymahatelné, tvrdí expertka

Číst článek

Boje v Gaze může zastavit příměří, izraelský bezpečnostní kabinet ale o návrhu klidu zbraní v úterý nejednal. S návrhem vypracovaným katarskými a egyptskými vyjednavači a vycházejícím z dřívějšího amerického návrhu odsouhlaseného Izraelem souhlasilo hnutí Hamás minulé pondělí, na izraelskou odpověď se zatím čeká.

Na otázku, zda by měl Izrael pro ukončení války a propuštění rukojmích udělat něco jinak, odpověděl Witkoff, že urovnání konfliktu by mohlo nastat do konce roku. „Myslíme, že to tak či onak vyřešíme, určitě do konce letošního roku,“ řekl. Poznamenal, že Izrael je otevřen dalším jednáním s Hamásem a že i toto palestinské teroristické hnutí naznačuje, že je otevřené dohodě.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 62.744 Palestinců, uvedla AFP s tím, že OSN tato data považuje za spolehlivá.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme