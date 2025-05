‚Velmi velká chvíle.‘ Fareagova strana Reform UK si ve volbách v Anglii připsala další křeslo v parlamentu

Protiimigrační strana Reform UK vedená Nigelem Faragem zaznamenala úspěch ve čtvrtečních místních volbách v Anglii a v doplňovacích volbách získala také další křeslo v britském parlamentu ke čtyřem stávajícím mandátům. Parlamentní křeslo si strana označovaná jako pravicově populistická připsala s náskokem pouhých šesti hlasů, což byl podle Reuters nejmenší rozdíl v historii. Kvůli těsnému výsledku musí volební komise hlasy přepočítat. Londýn 11:11 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strana Reform UK vedená Nigelem Faragem si ve volbách v Anglii připsala parlamentní křeslo s náskokem pouhých šesti hlasů | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Spolu s anglickými obecními volbami se konaly doplňovací volby v parlamentním obvodě Runcorn a Helsby na severozápadě Anglie, kde rezignoval labouristický poslanec odsouzený za to, že několikrát udeřil jednoho z místních obyvatel.

Farageova protiimigrační strana se poprvé dostala v průzkumech do vedení. Volilo by ji 25 procent Britů Číst článek

V tomto obvodě v loňských volbách získali labouristé parlamentní křeslo náskokem více než 14 000 hlasů. Nyní zde rozdílem šesti hlasů zvítězila Sarah Pochinová z Reform UK.

„Nyní jsme my opozicí,“ prohlásil Farage na adresu premiéra Starmera a konzervativců, kteří jsou v britském parlamentu hlavní opoziční silou. Uvedl, že po celé zemi je vidět odklon voličů od labouristů a konzervativců k jeho straně.

„Je to fascinující,“ uvedl. „Pro hnutí, pro stranu je to velmi, velmi velká chvíle a není pochyb o tom, že se to děje všude,“ dodal.

Nemá na to, Musk vyzval k odchodu Farage z čela britské protiimigrační strany Reform UK Číst článek

Agentura DPA napsala, že pravicoví populisté uštědřili Starmerovi těžkou porážku a že se ukazuje, že Farageova Reform UK se stala silou, se kterou je nutné počítat. Podle AFP je získání parlamentního křesla Farageovou stranou ranou pro premiéra. O šoku píší také britská média, například portál The Guardian.

Průběžné výsledky ukazují, že straně Reform UK se dařilo i v obecních volbách. Hlasování média označovala jako test pro dvě nejsilnější politické strany, labouristy a konzervativce. Úspěch Reform UK tak podle AFP může potvrdit vzestup krajní pravice a stále větší roztříštěnost politické scény.