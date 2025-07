Velmistři, emoce i propaganda. Fenomén sovětského šachu

Skupinky lidí v parcích ruských měst sledující šachovou partii dvou sousedů. V mrazu, zimě, nebo naopak za letních parních dní. Přímé, komentované přenosy šachových turnajů a druhý den rozbor tahů v novinách. Šachy se v Sovětském svazu staly víc než jen zábavou, respektive sportem. Za studené války byly pomyslnou výkladní skříní, nástrojem propagandy i sovětské soft-power. Jak k tomu došlo? A drží Rusko šachový prim i po rozpadu Sovětského svazu? Moskva 23:35 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Spassky a Bobby Fischer, šachový souboj 31. 8. 1972 | Foto: J. Walter Green | Zdroj: AP/Profimedia

Tomu se v podcastu Na Východ! věnují Josef Pazderka a Ondřej Soukup spolu se svou hostkou, šachistkou Barborou Umancovou, autorkou knihy Vrcholoví šachisté a sovětská společnost – případ Michaila Botvinnika.

Oblibě šachů pomohlo, že je k nim potřeba jen šachovnice, figurky a strategické myšlení. Hodilo se i to, že při hře se mlčí, hráči se tak snáz zdrží politických prohlášení.

Před říjnovou bolševickou revolucí v roce 1917 bylo na území carského Ruska jen několik desítek, maximálně stovek organizovaných šachistů – převážně aristokratů a intelektuálů. Šachy byly zábavou vyšší třídy a součástí salonní kultury. S nástupem bolševiků začal zájem o tuto hru růst a lidovět.

„Členy klubů se stávali střední kádry, vedoucí městských odborů,“ přibližuje Barbora Umancová.

„Nejvyšší pozici z nich měl Nikolaj Krylenko, který udělal kariéru v takzvaném sektoru spravedlnosti. Dotáhl to na lidového komisaře Sovětského svazu v justici. To znamená, že byl zodpovědný za všechny ty šílené stalinské procesy, kterým pak v osmatřicátým sám podlehl. A velmi se zasadil o rozvoj šachu.“

Tichou podporu měl prý i od V. L. Lenina, i když zkazky o tom, že tento ideologický a politický vůdce sám hrál šachy, nelze z archivních dokumentů doložit.

Chytré, tiché a ideální pro propagandu

Oblibě šachů pomohlo i to, že ke hře není potřeba speciální vybavení – jen šachovnice, figurky a strategické myšlení. To bylo v materiálně nerozvinutém Sovětském svazu 20. a 30. let pochopitelně výhodou.

Později se jako příhodná ukázala i „tichost“ hry, která zaručovala, že se hráči zdrží politických prohlášení. „Pokud budete rozvíjet ochotnické divadlo, tak je tam riziko, že lidé řeknou něco špatného. Na rozdíl od šachu. Tam si sednou dva lidé proti sobě a jsou v uzavřeném systému,“ poznamenává Barbora Umancová.

S přibývajícími úspěchy sovětských hráčů na mezinárodních turnajích se ukázala další geniální vlastnost šachů: mohly demonstrovat nadřazenost socialistického systému nejen v oblasti výroby a vědy, ale i na poli sportu a intelektu.

„Dohnat a předehnat“ – tohle motto sledoval sovětský režim i v této hře. Z dvaceti šachových olympiád od 50. do 90. let si tamní reprezentace, jinak nazývané i „mašiny“, odvezly 18 zlatých medailí.

Nejpolitičtější se šachy staly během studené války. Legendární partie mezi Borisem Spasskym a Američanem Bobbym Fisherem z roku 1972 byla považována za bezmála bipolární konflikt.

Kasparov vs. Karpov

V 80. letech zase sovětští čtenáři novin hltali rozbory partií mezi Garrim Kasparovem a Anatolijem Karpovem. Patřil k nim i Ondřej Soukup, tehdy žák ruské základní školy.

„V šesté třídě jsme se spolužáky pokoušeli stavět stejně figurky a s chytrým úsměvem jsme se po sobě koukali. Tedy samozřejmě jsme tomu nerozuměli, ale bylo to zajímavé a mělo to i ten přesah, že pro nás, teenagery, to byl zápas mezi sovětským hodným komsomolcem Karpovem a rockovou hvězdou Kasparovem,“ vzpomíná v podcastu Na Východ!

Josef Pazderka měl možnost setkat se s Garrim Kasparovem v první dekádě 21. století, kdy se tento někdejší ruský šachový velmistr a vícenásobný mistr světa vhrnul do politiky a stal se výrazným hlasem proti současnému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Mít kredit jako Kasparov, kterého všichni pořád poznávali a byl to ten hrdina z osmdesátek, kdy byl šachový velmistr, bylo něco mimořádného. Srovnal bych ho snad s Gagarinem,“ dodává Pazderka.

Co charakterizuje sovětskou šachovou školu? Jak byli vybíráni hráči a hráčky, kteří reprezentovali Sovětský svaz v tomto sportu? A co jim hrozilo, pokud by na mezinárodním turnaji prohráli? Poslechněte si celý audiozáznam výše.