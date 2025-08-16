Velmoci přestaly ničit vzájemnou spolupráci a svět je dnes bezpečnější, řekl Orbán po summitu na Aljašce
Svět je po schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce bezpečnějším místem, napsal v sobotu na facebooku maďarský premiér Viktor Orbán. Obě velmoci podle něj přestaly s ničením vzájemné spolupráce.
Trump se s Putinem sešel v noci na sobotu SELČ v Anchorage. Summit patrně nepřinesl žádné konkrétní výsledky.
Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.
„Léta jsme sledovali, jak dvě největší jaderné mocnosti ničí rámec své spolupráce a posílají si vzkazy,“ napsal Orbán. „Tomu je nyní konec. Svět je dnes bezpečnějším místem než včera,“ dodal.
Maďarský premiér, který čelí kritice za svůj příklon k Putinovi navzdory tři a půl roku trvající rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu, tento týden uvedl, že Rusko válku proti Ukrajině vyhrálo a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná.
Evropa podle maďarského premiéra promeškala příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden, a nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.