Velvyslanec Matula: Ukrajinci jsou proti ústupkům. Pro začátek by se spokojili s hranicemi před invazí

Ukrajinské vedení varuje občany, aby kvůli výročí nezávislosti neorganizovali veřejná setkání a nedávali Rusům příležitost k útokům na civilisty. Český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula v rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu upozorňuje, že zima Ukrajině přinese problémy se zásobováním a nedostatkem tepla. dvacet minut radiožurnálu Praha/Kyjev 21:54 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé přihlížející přehlídce ukrajinské armády v Kyjevě | Zdroj: Reuters

Ve středu 24. srpna to je přesně půl roku od zahájení ruské invaze na Ukrajině, navíc bude Ukrajina slavit 31. výročí nezávislosti Ukrajiny. V jaké to bude náladě? Jaká byla, když jste odjížděl, atmosféra v Kyjevě a na Ukrajině?

Rozdělil bych svoji odpověď na dvě části, protože jednak jde o běžný život v Kyjevě a za druhé o dlouhodobé nálady vzhledem k válce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Narušená infrastruktura, okupovaná pole, pozastavený průmysl. Nezaměstnanost na Ukrajině bude velká, odhaduje velvyslanec Radek Matula

Pokud jde o běžný život v Kyjevě, tak ten samozřejmě není úplně jednoduchý, i když se vrací do normálu. V březnu a v dubnu to bylo velmi složité, spousta věcí provozoven, služeb, prodejen a podobně nefungovala.

Počínaje květnem se situace začala měnit a zlepšovat až do té míry, že dnes byste v podstatě na první pohled na mnoha místech nepoznal, že je to hlavní město země, která je ve válce.

Samozřejmě obyvatelé Ukrajiny i obyvatelé hlavního města jsou válkou poznamenaní. Řada lidí přišla o práci. Je tam problém rozdělených rodin, protože manželky se často evakuovaly do jiných míst, na západ Ukrajiny, případně i do zemí Evropské unie. A muži jsou na frontě.

Řada lidí, která byla postižena bojovými činnostmi, žije v provizoriu, přišli o své domy, které jsou zničené, nebo poškozené.

Pud sebezáchovy jsem úplně neztratil, říká Čech, který evakuoval lidi z Donbasu Číst článek

Na obyvatele velmi působí vzdušné poplachy, které jsou na denním pořádku. Ulicemi hlavního města zní sirény. Kdo má nainstalovanou příslušnou aplikaci, tomu se rozezní mobil a upozorní ho na vzdušný poplach a raketový útok. To samozřejmě také ovlivňuje život obyvatel.

V současné době už nejsou problémy se zásobováním potravinami a běžným zbožím, které člověk potřebuje k životu. To, co stále ještě platí, je omezené cestování, které se týká především mužů ve věku 18 až 60 let. Nemůžou cestovat do zahraničí, kde mají často své ženy a děti.

To se týká hlavního města, kde se život skutečně vrací k normálu. Jinde může být situace daleko komplikovanější, především v oblastech, kudy prošly boje, případně kde se ještě bojuje. Ale i tam, kde se nebojuje, místní obyvatelé naráží na problémy, že nemohou obdělávat svá pole a své zahrady kvůli nebezpečí min a nevybuchlé munice.

Jak jsem říkal, mají poškozené domy, často poškozenou dopravní infrastrukturu, nejsou tam mosty, které jim sloužily. V některých městech jsou stále problémy se zásobováním pitnou vodou a elektřinou. A to, co čeká Ukrajinu v zimním období, budou problémy se zásobováním teplem.

‚Nechtějí riskovat‘

Mluvil jste o tom, že v Kyjevě stále jsou letecké poplachy. Reagují lidé jinak? Zvykli si na to? Jsou tací, kteří třeba ignorují varování, už tolik neposlouchají pokyny jako v prvních týdnech války?

Víte co? Stalo se mi mnohokrát, že jsem jel někam na jednání a v průběhu cesty, když jsem seděl v autě, se spustil vzdušný poplach. Když člověk pozoruje, jakým způsobem to změnilo pohyb na ulici, tak čím dál tím víc se na něm nic nemění. Lidé to ignorují.

Český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula | Foto: Zastupitelský úřad v Kyjevě

Neplatí to ovšem pro všechna místa. Zažil jsem i situaci, kdy jsem dorazil na jeden státní úřad na jednání, byl vzdušný poplach a to jednání jsme z běžné kanceláře v sedmém patře přesunuli dvě patra do podzemí a jednali jsme v podstatě ve sklepě. Bylo vidět, že se zaměstnanci dané státní instituce skutečně spustili z vyšších pater do sklepa.

Když jsem se potom ptal, jestli to tak dodržují vždy, tak mi bylo řečeno, že ano, protože měli před sebou obrázky zničených administrativních budov v Charkově, Mykolajivu a jinde. A nechtěli riskovat, že by se něco takového mohlo stát i jim.

Permanentní válka

Když jste v úvodu mluvil o atmosféře na Ukrajině, mění se nějak výrazně s pokračováním války nálada? Klesá třeba odhodlání Ukrajinců, či naopak roste únava nebo deziluze z toho, že to trvá tak dlouho?

Já bych řekl, že Ukrajinci jsou v podstatě zvyklí na to, že je země ve stavu války, protože ten konflikt trvá už od roku 2014. Samozřejmě je to unavuje a nemají z toho vůbec žádnou radost. Pokud jde o tu novou fázi celého toho konfliktu, vlastně o tu válku, tak Ukrajinci si uvědomují, že nemají na výběr.

‚Nejcennější lidské zdroje.‘ Rusko kvůli válce opustily statisíce lidí, odchází hlavně mladí a vzdělaní Číst článek

Možnosti jsou omezené: Buď ruskou agresí zastaví, nebo ztratí svoji nezávislost a přestanou existovat jako samostatný stát. Myslím, že je jim jasné, že příměří neukončí ruskou agresi, neukončí okupaci, v podstatě dá agresorovi jen šanci konsolidovat síly.

Co je důležité říct, je, že Ukrajinci jsou většinově proti jakýmkoliv ústupkům, jakýmkoliv kompromisům, jako by byla například výměna území za příměří, výměna nějakého území za to, že bude zahájeno jednání.

V otázce územní celistvosti a suverenity se nechtějí vzdát svých území, těch, která jsou nyní okupovaná. Říkají, že nemají jinou možnost než se vrátit k hranicím z roku 1991, což je samozřejmě velké sousto. Proto často upřesňují, že v první fázi by se spokojili s tím dostat se na linii před 24. únorem.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.