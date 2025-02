Velvyslankyně: Trump situaci v Gaze nepomáhá. Přesto věřím, že příměří bude v této fázi pokračovat

Není jisté, zda Hamás propustí další rukojmí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil, že pokud se tak nestane do soboty, příměří skončí. Neupřesnil ale, zda požaduje propuštění všech rukojmí, nebo jen domluvených tří. Hamás odpověděl, že dohodu splní. „Boje nebudou obnoveny, ani když budou propuštěna jen tři rukojmí,“ říká pro Český rozhlas Plus česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Rozhovor Tel Aviv 17:42 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teroristické hnutí Hamás propustilo první tři rukojmí v rámci druhého příměří | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Jak rozumíte posledním slovům premiéra Benjamina Netanjahua? Požaduje, aby Hamás v sobotu propustil všechna zbývající rukojmí, nebo jenom další tři, jak bylo domluveno?

Domnívám se, že ta slova jsou neurčitá záměrně. Premiér by samozřejmě rád, aby bylo propuštěno víc rukojmích, ideálně všechna rukojmí, jak řekl prezident Donald Trump. Nicméně boje nebudou obnoveny ani za situace, že budou propuštěna pouze tři rukojmí, jak bylo domluveno v dohodě o příměří.

Takže nepovažujete za pravděpodobné, že by příměří v Pásmu Gazy skončilo za předpokladu, že by Hamás v sobotu propustil jenom další tři?

Domnívám se, bohužel, že šance, že příměří skončí, je poměrně velká. Ale pouze ve chvíli, pokud by Hamás nepropustil vůbec nikoho. A tuhle krizi v dohodě o příměří zahájil Hamás tím, že řekl, že v sobotu žádná rukojmí nepropustí, a sváděl to na nějaké příliš blízce nespecifikované porušení dohody ze strany Izraele.

Takže přes všechna silná slova, která byla vyřečena, se domnívám, že pokud v sobotu budou propuštěna tři rukojmí, tak příměří bude pokračovat. Přinejmenším v té první fázi.

Hamás si stěžuje na to, že Izrael údajně nepouští do Pásma Gazy veškerou domluvenou humanitární pomoc.

Podle informací, které mám, je do Pásma Gazy vpouštěna veškerá humanitární pomoc toho typu, který byl dohodnutý, to znamená potraviny, léky a hygienické potřeby.

Hamás by chtěl, aby v rámci humanitární pomoci do Gazy šel i stavební materiál a podobné věci, které byly dříve používány například i na stavbu tunelů. To Izrael v tuto chvíli odmítá. Podle mých informací toto nebylo součástí dohody o příměří čili by to bylo navíc.

Trumpův návrh

Může mít na plnění dohody mezi Izraelem a Hamásem vliv i návrh amerického prezidenta Trumpa, podle kterého by Palestinci žijící v Pásmu Gazy měli odejít a Spojené státy by toto území měly převzít?

Domnívám se, že výhrůžky Hamásu jsou možnou přímou reakcí na to, co řekl prezident Trump, protože pro Hamás jsou takové výroky přímým ohrožením. A tím, že se snaží zpochybnit dohodu o příměří, se snaží hledat nějaké páky proti Trumpovým výrokům.

Pokud vám správně rozumím, paní velvyslankyně, v danou chvíli Trumpovy návrhy nepomáhají plnění dohody mezi Izraelem a Hamásem?

Těžko říct, jak je to v dlouhodobém hledisku. V tuto chvíli se domnívám, že v plnění první fáze příměří úplně nepomáhají. Pokud jde o dlouhodobý pohled, tak můžou přispět k tomu, že se okolní země, tím myslím Egypt, Jordánsko i země Zálivu, zamyslí, jak se více angažovat v budoucí vládě v Gaze.

Nemyslím si, že půjde o vystěhování Palestinců z Pásma Gazy. Nicméně tyto země asi nebudou moci být pouze pozorovateli, ale budou se muset do celé budoucí obnovy Pásma Gazy nějak zapojit.

Také je jasné, že prezident Trump trvá na tom, co říká i Evropská unie, co říká Izrael od začátku války – že v Gaze nemůže po válce vládnout Hamás.

Přitom Hamás se v posledních týdnech od vyhlášení příměří domníval, že přece jen je jistá šance, že se v Gaze udrží, a nahlas říkal, že oni tam vládnou a že není potřeba hledat žádnou další alternativu. Tak to je také věc, které se nyní Hamás bojí.