Velvyslankyně v Izraeli: Na konzulát se během noci nikdo neobrátil. Armáda posílala pokyny

Izrael v noci na čelil masivnímu vzdušnému útoku z Íránu. Podle mluvčího izraelské armády Daniela Hagariho se obraně podařilo zničit 99 procent z více než 300 útočících raket a dronů. „Situace v noci byla samozřejmě velmi napjatá. Večer izraelská civilní obrana vyhlásila, že ten útok hrozí, nebo že ten útok začíná," říká v rozhovoru pro Radiožurnál česká velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová. Rozhovor Praha/Tel Aviv 9:35 14. dubna 2024

Můžete popsat tu situaci v noci při íránském útoku?

Situace v noci byla samozřejmě velmi napjatá. Večer izraelská civilní obrana vyhlásila, že ten útok hrozí, nebo že ten útok začíná. Popsala, co mají lidi dělat, čili zdržovat se v blízkosti krytů, poslouchat další pokyny, zkontrolovat si evakuační zavazadla. Posléze civilní obrana upřesnila, kde lidé mají být přímo v krytech, což bylo u té severní hranice, a potom v jižním Izraeli a v oblasti kolem jaderného reaktoru v Dimoně.

A pak v zásadě všichni čekali a sledovali, co se bude dít, sledovali ty letící drony a to, jak je izraelská armáda ve spolupráci se Spojenými státy, Velkou Británií a některými arabskými zeměmi sestřeluje nejdřív ještě mimo izraelské území a potom i na izraelském území.

Teď čtu aktuální informace o tom, že mezi zeměmi, které se podíleli na té obraně, byla i Francie, ale obrátil se někdo z Čechů na konzulát s žádostí o pomoc?

Během noci se nikdo na konzulát neobrátil. Už v pátek jsme rozeslali zprávu o hrozícím nebezpečí a potom jsme komunikovali pomocí sociálních sítí s našimi občany. Čeští občané se začínají obracet až teď, kdy se ptají, zda poletí jejich letadlo, kterým se měli vrátit domů.

A kolik je tedy v Izraeli Čechů? Platí pro ně nějaká doporučení?

V tuto chvíli v systému DROZD je evidováno asi 80 českých občanů, ale předpokládáme, že jich bude výrazně více. Odhadovala bych to na několik set. My máme doporučení na cesty, které doporučuje českým občanům necestovat do blízkosti severní hranice s Libanonem a Sýrií a také do blízkosti pásma Gazy. Toto doporučení stále platí. V tuto chvíli je skutečností, že ten íránský útok skončil, že s tou hrozbou se izraelská armáda vypořádala. Teď bude záležet na tom, zda přijde izraelská odveta, kdy přijde a jaká bude její podoba.

Pokud mám správné informace, tak v tuto chvíli opět mezinárodní letiště funguje. Čili odpovídáte těm dotazům, že letadla by měla lítat normálně podle plánu?

Na dotazy odpovídáme, že letiště je otevřeno, ale ať si každý zkontroluje každý jednotlivý let u své letecké společnosti. Víme například, že izraelská letecká společnost El Al obnovila všechny lety, ale pokud jde o ty další, tam ty informace nejsou úplně jasné, jestli nějaké lety budou ještě zrušené nebo zpožděné. To by si každý cestující měl zjišťovat přímo. Samozřejmě potom, když by byly nějaké problémy a ti lidé nemohli odletět, tak jsme připraveni jim pomoci.