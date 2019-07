Právo a spravedlnost ve Venezuele neplatí, komentuje Martin Rey zprávu OSN o vraždách vůdců opozice

Venezuelské bezpečnostní složky vraždí odpůrce režimu - konstatuje to zpráva Úřadu Vysoké komisařky OSN pro lidská práva. Od začátku loňského roku speciální jednotky zabily skoro sedm tisíc lidí, kteří se takzvaně „vzpírali zatčení“. Podle svědectví pozůstalých to ale v řadě případů byly chladnokrevné vraždy. Podrobnosti Radiožurnálu popisoval odborník na Latinskou Ameriku Martin Rey. Caracas 17:51 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty ve Venezuele, ilustrační foto | Foto: Carlos Jasso | Zdroj: Reuters

Vláda prezidenta Nicolase Madura zprávu odmítá jako neobjektivní. Dá se věřit tomu, že venezuleské ozbrojené složky vraždí stovky nebo dokonce tisíce lidí?

Nejen věřit, ale jsou očitá svědectví i já osobně mám přátele ve Venezuele, koneckonců jsem ve Venezuele i žil. A to jsou dokladované případy, kdy skutečně dochází k tomu, že bez důvodu, často bez soudu jsou ti lidé vyloženě vražděni.

Velmi stručně konkrétní případ: přijde policie do rodiny, odvede jednoho ze členů, podstrčí mu drogy nebo zbraně a pak ho za městem zastřelí. To už jsem slyšel mnohokrát od mých známých a dokladují to i jiná očitá svědectví, na Twitteru a podobně, takže je to zcela jistě pravda. Samozřejmě nemohu potvrdit konkrétní čísla, ale ta zpráva pro mne není překvapivá. Když člověk sleduje Venezuelu každým dnem, tak je to bohužel smutná realita.

Kdo je za to zodpovědný? Je to svévole těch speciálních jednotek, nebo spíš jednají na příkaz shora?

Určitě jednají na příkaz shora, ale samozřejmě pak může dojít i k nějaké svévoli, že si ta pravidla upraví po svém. Nicméně je to něco, o čem ví i ty největší špičky, kruhy kolem Nicolase Madura. A záměrem je skutečně zastrašit opozici, zastrašit lidi, znechutit je aby nechodili na demonstrace a cílem je, aby se režim udržel. Ale to, že zemi nevládne dobře a situace je prakticky katastrofická, to je evidentní.

Pět příslušníků speciální sil loni dostalo tresty za pokus o vraždu a stovky dalších čelí vyšetřování. Dá se tedy říct, že venezuelská justice se tento problém alespoň pokouší řešit?

Vůbec ne. Venezuelská justice je kompletně pod kontrolou prezidenta a jeho kruhů. To znamená, je to často jenom proces na oko a nakonec třeba nedojde k tomu odsouzení. Je to třeba jenom vzkaz do zahraničí, že to částečně řeší. Teď byly dva nejvýznamnější případy, kdy jednoho chlapce vysloveně oslepili na demonstraci vojáci, druhého mučili, dokud nezemřel. Pak se udělá vyšetřování, kdy jsou ti lidé jako by souzeni, ale dle mého názoru je spoustu z nich nakonec osvobozeno, takže právo a spravedlnost ve Venezuele v současné době neplatí.