Přes víkend dezertovalo 156 venezuelských vojáků a policistů. Šéf opozice Guaidó se sejde s Pencem

Lituji, že jsem mluvila s médii, tvrdí mladá Britka, která se přidala k Islámskému státu

Reagovala tak na rozhovor s listem The Times. V něm popsala svůj život mezi teroristy jako „normální“ a neprojevila žádnou lítost. Ačkoli viděla useknuté hlavy protivníků IS, nijak ji to nešokovalo.