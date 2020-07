OSN žádá Venezuelu, aby zakročila proti gangům ovládajícím doly v Amazonii. V šachtách pracují i děti

Některé zlaté, diamantové a bauxitové doly ve venezuelské části Amazonie z velké části kontrolují zločinecké gangy, které vykořisťují, bijí a dokonce zabíjejí pracovníky. Venezuelské bezpečnostní a vojenské síly nedokázaly zločinům zabránit a dokonce se podílely na násilí páchaném na hornících, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zprávu Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva. Ženeva 17:43 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OSN žádá Venezuelu, aby zlikvidovala gangy ovládající zlato a bauxit. | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

„Úřady by měly podniknout okamžité kroky k ukončení pracovního a sexuálního vykořisťování, dětské práce a obchodování s lidmi a měly by zneškodnit zločinecké skupiny kontrolující těžbu,“ uvedla vysoká komisařka Michelle Bacheletová.

Její zástupkyně Nada Našífová předložila závěry vyšetřování v těžebním oblouku řeky Orinoko Radě OSN pro lidská práva v Ženevě. „Podle údajů z první ruky, získaných úřadem, velkou část těžby ovládá organizovaný zločin či ozbrojené živly, které si násilím a vydíráním prosazují svá vlastní pravidla,“ uvedla.

Venezuelský velvyslanec Jorge Valero zprávu odmítl ve vystoupení, ve kterém se podle agentury Reuters o těžbě výslovně nezmínil. „Je tu zřejmá manipulace a dvojí měřítko s cílem pokusit se zaútočit na suverénní stát skandálním odhalením,“ řekl Valero ženevskému fóru.

Podle zprávy OSN od března 2016 do letošního roku přišlo v dolech či v jejich okolí o život 149 lidí, přičemž bezpečnostní složky byly zapleteny do poloviny incidentů. Vláda na žádost o informace neodpověděla. „Podle obdržených zpráv jsou těla horníků často svrhávána do starých šachet, používaných jako tajné hroby,“ praví se ve zprávě.

Děti v šachtách

Horníci, mezi nimiž pracují i malé děti, nemají pracovní smlouvy a jsou vystaveni kontaminaci rtutí a nákaze malárií. Úřad vyzval vládu prezidenta Nicoláse Madura, aby upravila těžební činnosti tak, aby splňovaly mezinárodní právní a ekologické normy.

Zmíněná oblast ve venezuelské Amazonii zahrnuje přibližně 111 000 kilometrů čtverečních a odpovídá 12 procentům rozlohy země. Těží se zlato, diamanty, železná ruda, bauxit, který je zdrojem hliníku, a také coltan, což je průmyslový název rudy, ze které se získává tantal, používaný při výrobě malých elektronických součástek.

Venezuelská centrální banka nezveřejňuje údaje o vývozu zlata a nerostů od roku 2018. Madurova vláda od roku 2016 v malém měřítku podporuje těžbu v snaze získat příjmy uprostřed hospodářské krize. Těžba se rozšířila po uvalení amerických sankcí. K větší aktivitě zločineckých skupin v této oblasti podle zprávy přispělo ukončení koncesí pro zahraniční těžební společnosti v roce 2011.