Armáda zvažuje, jak ukradne humanitární pomoc, tvrdí venezuelský opoziční vůdce Guaidó

Guaidó o víkendu varoval, že 250 až 300 tisícům Venezuelanům hrozí bez humanitární pomoci smrt. Zároveň vyzval armádu, aby se postavila na stranu lidu a vstup pomoci do země umožnila.

Nedostatek jídla i léků

Ve Venezuele je už několik let nedostatek základních potravin a nemocní umírají kvůli nedostatku léků. Velký podíl na této situaci má současná socialistická vláda a její řízená hospodářská politika. Prezident Maduro ale už několik let odmítá humanitární pomoc z USA a dalších zemí nakloněných opozici s tím, že je to součást intervence a že se tak snaží jeho režim svrhnout.

Maduro se podle Guaidóa v současnosti prostřednictvím státní rozvojové banky snaží převést státní peníze v řádech miliard dolarů (desítek miliard korun) na účty v Uruguayi, která je jednou z mála latinskoamerických zemí, jež Guaidóa neuznaly za prezidenta.

Guaidó rovněž uvedl, že venezuelská opozice na 14. února zorganizuje dárcovskou konferenci, kde by se mělo jednat o urgentní pomoci v podobě nedostávajících se potravin a léků.